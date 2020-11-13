Странное существо из глубин Индийского океана

На страницах LiveScience можно встретить любопытный отчет одной экспедиции океанологов. Помимо прочего, исследователи засняли странное существо в Зондском желобе — глубочайшей области Индийского океана. Просматривая видео, ученые увидели необычное животное, напоминающее воздушный шар на веревочке. Обратившись к научной литературе, они нашли упоминание похожего существа, описанного примерно 20 лет назад, — одного из множества видов асцидий. При этом специалисты отмечают, что недавно найденное животное и тот образец, что описан в научных трудах, существенно отличаются друг от друга. Например, на голове у последнего, в отличие от первого, имелись волоски. Таким образом, высока вероятность, что обнаруженное в Зондском желобе животное относится к новому, ранее неизвестному виду.

По всей видимости, данное существо прикрепляет себя к морскому дну с помощью длинного щупальца (возможно, для того, чтобы не смещаться из-за сейсмически активного морского дна). Длина щупальца, вероятно, позволяет асцидии подниматься на один метр от дна.

Изучение Зондского желоба исследователи проводили в рамках программы Five Deeps Expedition (англ. «Экспедиции пяти бездн»), в ходе которой специалисты намерены достичь глубочайших точек океанов Земли.



