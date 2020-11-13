Украина подписала с NASA соглашение об освоении Луны

Цель программы Artemis - высадка двух астронавтов у южного полюса Луны в 2024 году.

Украина подписала с NASA соглашение об освоении Луны

Украина стала девятой страной-подписантом договоренностей в рамках программы аэрокосмического агентства США NASA "Артемида" о принципах исследования Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного космического агентства Украины.

"Это важно для Украины, потому что мы сможем реализовать свои собственные проекты в партнерстве с ведущими космическими агентствами мира. Это логичный шаг в продолжение того, что мы же вступили в Moon Village Association. Украинские проекты впервые стали частью глобального сценария освоения Луны от ISECG, и логично, что мы дальше хотим реализовывать наш потенциал в рамках программы «Артемида»", - сказал глава ГКА Владимир Усов.

В Госагентстве добавили, что в Украине есть все научно-технические возможности и опыт, которые позволяют быть партнером NASA.

Ранее к соглашению присоединились Австралия, Канада, Италия, Япония, Люксембург, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания.

Цель программы Artemis - высадка двух астронавтов у южного полюса Луны в 2024 году и обеспечение постоянного присутствия людей на спутнике до конца десятилетия. Этого NASA рассчитывает достичь с помощью международных партнеров, а также при содействии частных компаний.

Напомним, в мае NASA представило международные правила освоения Луны.

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