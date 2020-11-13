Что не так с этой дырой на Марсе

Это не результат какого-то странного эксперимента по добыче полезных ископаемых, и гора действительно полая. Но то, что вы видите, — это «окно в крыше» из лавы, продукт древней вулканической активности под поверхностью Марса.

Район, где находится полая гора, расположен на западном склоне вулкана под названием Павонис Монс. В этой местности очень много интересных геологических образований: длинные, извивающиеся лавовые трубки, разломы, и, конечно же, самый большой вулканический кратер.

Это некое подобие окна в крыше, сквозь которое видно лавовую трубу. Гора полая, потому что иногда потоки лавы, затвердевая снаружи, продолжают течь внутри. Затем лава уходит, оставляя пещеры. Со временем верхняя часть трубок может обрушаться.

Отверстие на снимке имеет диаметр около 35 метров. Обломки рухнувшей внутрь «крыши» видно через образовавшееся отверстие. Они лежат на глубине около 28 метров. Куча щебня на дне должна иметь высоту не менее 62 метров. То есть, сама яма должна была иметь до обрушения глубину не менее 90 метров. Данная марсианская лавовая трубка больше любой из известных на Земле.

Подобные образования могут быть прекрасным местом для размещения подземных баз. Кроме того, лавовые трубки защищают от ветров и космического излучения, а значит в них, теоретически, может существовать жизнь.



