Во львовской больнице скорой помощи появился американский робот-хирург Da Vinci
"Da Vinci - это мечта каждого хирурга. Он ювелирно и сверхточно поможет удалять мельчайшие опухоли".
Львовская больница скорой помощи получила современный американский аппарат для проведения сложных операций - робота-хирурга Da Vinci.
Об этом сообщил генеральный директор клиники Олег Самчук.
Львовские врачи собираются применять Da Vinci в удалении опухолей почек, предстательной железы, злокачественных новообразований толстой и прямой кишки, а также в гинекологии и кардиохирургии. Операции будут осуществляться с минимальными травмами и рисками для жизни людей.
Самчук сообщил, что Da Vinci прибыл во Львов из США. Это подарок компании Meest.
Сейчас робот проходит сертификацию в Министерстве здравоохранения Украины.
Как сообщалось, в октябре в Чернобыльской зоне испытали робособаку Boston Dynamics.