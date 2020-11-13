Во львовской больнице скорой помощи появился американский робот-хирург Da Vinci

"Da Vinci - это мечта каждого хирурга. Он ювелирно и сверхточно поможет удалять мельчайшие опухоли".

Львовская больница скорой помощи получила современный американский аппарат для проведения сложных операций - робота-хирурга Da Vinci.

Об этом сообщил генеральный директор клиники Олег Самчук.

Фото: facebook.com/Oleg-Samchuk
"Da Vinci - это мечта каждого хирурга. Он ювелирно и сверхточно поможет удалять мельчайшие опухоли. У врача-хирурга, который будет сидеть за пультом, положив руки на сверхчувствительные сенсоры, будет дополнительно еще четыре "руки", одна из которых - камера, позволяющая транслировать изображение в трехмерной проекции с 20-кратным увеличением. Это как заглянуть внутрь пациента, не разрезая его", - написал Самчук в фейсбуке.

Львовские врачи собираются применять Da Vinci в удалении опухолей почек, предстательной железы, злокачественных новообразований толстой и прямой кишки, а также в гинекологии и кардиохирургии. Операции будут осуществляться с минимальными травмами и рисками для жизни людей.

Самчук сообщил, что Da Vinci прибыл во Львов из США. Это подарок компании Meest.

Сейчас робот проходит сертификацию в Министерстве здравоохранения Украины.

Как сообщалось, в октябре в Чернобыльской зоне испытали робособаку Boston Dynamics.

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