Три человека подписали контракт на первый туристический полёт в корабле Crew Dragon на МКС

Три человека подписали контракт на первый туристический полёт в корабле Crew Dragon на МКС

Молодая компания Axiom Space, созданная около четырёх лет назад, сообщила сегодня в Твиттере о заключении трёх первых контрактов на космический туристический полёт на МКС в пилотируемой капсуле Crew Dragon компании SpaceX. Произойдёт это примерно через год. Имена туристов не раскрываются. Цена билета может достигать $55 млн за десятидневный тур. Четвёртым членом экипажа станет бывший астронавт NASA, нанятый компанией-оператором инструктором.

Компания Axiom Space создана бывшим руководителем программы МКС в NASA Майклом Саффредини (Michael Suffredini). Опыт и связи позволили ему развернуться с комической силой. Так, в январе этого года Axiom Space заключила с NASA контракт на проектирование и изготовление коммерческих модулей для МКС, которые после завершения срока службы станции останутся на орбите в качестве основы для коммерческой орбитальной станции.

Через два месяца после этого — в марте — Axiom Space заключает контракт с компанией SpaceX на отправку в будущем на МКС космических туристов, для чего пожелала арендовать пилотируемую капсулу Crew Dragon. Сегодня как раз определился состав первой туристической миссии Crew Dragon, хотя нам пока сообщили только имя астронавта-инструктора — Майкла Лопеса-Алегриа. Произойдёт она, как сказано выше, примерно через год.

В целом 2021 год обещает оказаться туристическим для МКС и её обитателей. Тогда же туда будут отправлены два туриста по контракту с роSSийской компанией Space Adventures. Она первой девятнадцать лет назад начала сотрудничать с Роскосмосом по отправке туристов на международную космическую станцию. Ещё один полёт и даже с выходом туриста в открытое космическое пространство запланирован на 2023 год.

Возможно, успешный полёт туристов на Crew Dragon спровоцирует интерес к космосу туристическому. Только пропускная способность этого канала очень и очень мала. Кстати, уже через два дня должен состояться первый штатный пилотируемый полёт Crew Dragon с экипажем из четырёх человек. NASA сообщает, что прогноз погоды благоприятный на 60 %. Ждём.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Коронавирус с каплями отлетает от больного вовсе не на два метра, как это считалосьКоронавирус с каплями отлетает от больного вовсе не на два метра, как это считалось
В Украине циркулируют несколько штаммов COVID-19, и они постоянно мутируют, - пульмонологВ Украине циркулируют несколько штаммов COVID-19, и они постоянно мутируют, - пульмонолог
Walmart отказалась от использования роботов в своих магазинахWalmart отказалась от использования роботов в своих магазинах
Самки мангустов устраивают драки, чтобы спариваться с "врагами"Самки мангустов устраивают драки, чтобы спариваться с "врагами"
Пивоварня на железном порошке: чистое топливо будущегоПивоварня на железном порошке: чистое топливо будущего
Блок рекламы


Похожие новости
Первый робот-пожарный в США помог потушить крупный пожарПервый робот-пожарный в США помог потушить крупный пожар
Ученые обнаружили неизвестный ранее орган в центре головы человека, - BBCУченые обнаружили неизвестный ранее орган в центре головы человека, - BBC
Airbus получила контракт на создание корабля для возврата образцов с Марса на ЗемлюAirbus получила контракт на создание корабля для возврата образцов с Марса на Землю
Коронавирус свиней может быть опасен и для человека
8 стран подписали соглашение с NASA об освоении Луны8 стран подписали соглашение с NASA об освоении Луны
Первый в мире снимок фотонов в реальном времениПервый в мире снимок фотонов в реальном времени
NASA перенесло второй полет Crew Dragon к МКСNASA перенесло второй полет Crew Dragon к МКС
Почему из всех видов человека выжил только один: массовое истреблениеПочему из всех видов человека выжил только один: массовое истребление
Австралия страдает от нашествия скорпионов по вине человекаАвстралия страдает от нашествия скорпионов по вине человека
Созданы волокна, пучок которых приклеит человека к потолкуСозданы волокна, пучок которых приклеит человека к потолку
Последние новости
Подгружаем последние новости