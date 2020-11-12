Три человека подписали контракт на первый туристический полёт в корабле Crew Dragon на МКС

Молодая компания Axiom Space, созданная около четырёх лет назад, сообщила сегодня в Твиттере о заключении трёх первых контрактов на космический туристический полёт на МКС в пилотируемой капсуле Crew Dragon компании SpaceX. Произойдёт это примерно через год. Имена туристов не раскрываются. Цена билета может достигать $55 млн за десятидневный тур. Четвёртым членом экипажа станет бывший астронавт NASA, нанятый компанией-оператором инструктором.

Компания Axiom Space создана бывшим руководителем программы МКС в NASA Майклом Саффредини (Michael Suffredini). Опыт и связи позволили ему развернуться с комической силой. Так, в январе этого года Axiom Space заключила с NASA контракт на проектирование и изготовление коммерческих модулей для МКС, которые после завершения срока службы станции останутся на орбите в качестве основы для коммерческой орбитальной станции.

Через два месяца после этого — в марте — Axiom Space заключает контракт с компанией SpaceX на отправку в будущем на МКС космических туристов, для чего пожелала арендовать пилотируемую капсулу Crew Dragon. Сегодня как раз определился состав первой туристической миссии Crew Dragon, хотя нам пока сообщили только имя астронавта-инструктора — Майкла Лопеса-Алегриа. Произойдёт она, как сказано выше, примерно через год.

В целом 2021 год обещает оказаться туристическим для МКС и её обитателей. Тогда же туда будут отправлены два туриста по контракту с роSSийской компанией Space Adventures. Она первой девятнадцать лет назад начала сотрудничать с Роскосмосом по отправке туристов на международную космическую станцию. Ещё один полёт и даже с выходом туриста в открытое космическое пространство запланирован на 2023 год.

Возможно, успешный полёт туристов на Crew Dragon спровоцирует интерес к космосу туристическому. Только пропускная способность этого канала очень и очень мала. Кстати, уже через два дня должен состояться первый штатный пилотируемый полёт Crew Dragon с экипажем из четырёх человек. NASA сообщает, что прогноз погоды благоприятный на 60 %. Ждём.



