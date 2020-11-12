Японцы научились взвешивать космическую пыль с помощью радаров

Каждый день на Землю выпадает свыше 1000 кг космической пыли. По сути, это неисчислимое количество маленьких метеоров — остатков, теряемых астероидами и кометами на пути нашей планеты или в зоне её сильного притяжения. Зафиксировать эти падающие с неба объекты можно либо в оптический телескоп, либо радаром, но до сих пор количественная оценка микрометеоров была доступна только при визуальном наблюдении, а это сильно ограничивало охват слежения.

Японцы научились взвешивать космическую пыль с помощью радаров

Схема эксперимента. Источник изображения: The University of Tokyo

Радары позволяют следить за обширными участками неба, но при таком наблюдении невозможно было оценить вес небесного тела. Оценить его размеры и вес можно только в обычный телескоп по яркости горения микрометеорита в атмосфере. Учёные из Японии не захотели с этим мириться и решили приспособить радары для точного определения веса микрометеоритов. Для этого было решено на время совместить наблюдение за одним и тем же участком неба оптическим телескопом обсерватории Кисо на горе Онтаке, префектура Нагано и радаром для исследования средних и верхних слоёв атмосферы в Сигараки, префектура Сига.

Телескоп и радар удалены на 173 км, но это не мешало наблюдению за счёт широкого охвата радаром участка неба. Наблюдения проводились в 2009, 2010 и 2018 годах. В общей сложности совместно были зафиксированы 228 метеоров, что позволило откалибровать радар для определения веса метеоров по радиоотметкам. В дальнейшем радар может самостоятельно фиксировать вход в атмосферу космической пыли и вести соответствующую базу данных. Но учёные на этом не останавливаются. Новым проектом станет разработка алгоритмов для распознавания радарами состава метеоритов.

Если кто-то думает, что 228 случаев для анализа событий это мало, добавим, каждую ночь наблюдений камера телескопа делала свыше миллиона снимков и привязка к сигналам радаров была возможна только программными средствами. Вручную такие массивы не перебрать. Полученные с помощью радара данные более полно покажут картину интенсивности падения звёздной пыли на Землю и смогут прояснить много вопросов о кометах и астероидах.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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