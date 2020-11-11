Студент заметил ошибку палеонтологов и обнаружил нового динозавра

Новое исследование важно не только для мира палеонтологии, оно также показывает, что открытия могут быть сделаны даже при пересмотре старых коллекций музеев

26-летний аспирант Рой Смит изучал коллекцию окаменелостей в Музее Седжвика в Кембридже и Музее Бута в Брайтоне. Молодой ученый заметил, что останки, найденные в Кембриджшире, которые предположительно принадлежали акуле, сильно отличаются от анатомии шипов этих животных.

После того, как Смит сообщил своему руководителю о «нестыковках», ему был предоставлен доступ к коллекциям окаменелостей, найденных в болотах Кембриджшира рабочими между 1851 и 1900 годами. Изучив все окаменелости, он пришел к выводу, что они являются фрагментами челюстей птерозавров.

«Одной из особенностей [челюстей птерозавров] являются крошечные отверстия, где нервы выходят на поверхность для чувствительности питания», — сказал Смит. «У акульих шипов, которые находятся у плавников, их нет, но палеонтологи, которые осматривали останки до меня, упустили эти особенности. Два образца относятся к птерозаврам, называемым Орнитостома (Ornithostoma), но еще один образец явно отличается и представляет собой новый вид, но какой? Это палеонтологическая тайна».

Смит сказал, что новый вид не может быть идентифицирован из-за того, что фрагмент слишком мал. Палеонтологи вряд ли смогут найти еще какие-то останки в этом месте, так как эти находки были сделаны более столетия назад. Однако Смит собирается изучить и другие музейные коллекции в надежде найти что-то похожее.



