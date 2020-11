Tesla вместе с немцами разрабатывает «принтер» для синтеза РНК. Это облегчит создания вакцин, в том числе от COVID-19

В Твиттере глава компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) подтвердил, что его компания разрабатывает и производит «принтер» или, как выражается сам Маск, биореактор для синтеза молекул РНК. Над установкой Tesla работает с прошлого года вместе с немецкой компанией CureVac. Работы начались до эпидемии коронавируса COVID-19. Компании подали совместный патент на принтер для изготовления лекарств и вакцин. С этой стороны о Tesla мы ещё не слышали.

Установка CureVac для синтеза РНК

Впрочем, Маск заявил, что его компания не будет иметь значительных выручки и прибыли от производства биореакторов РНК. В то же время подобные установки станут «важным продуктом для мира». Компания собирается содействовать распространению биореакторов и скорейшему появлению важных для выживания человечества лекарств и вакцин.

Tesla makes the RNA Bioreactor that can make vaccines / cures. CureVac has version 2 in use. Version 3 is under development.

