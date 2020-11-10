Tesla вместе с немцами разрабатывает «принтер» для синтеза РНК. Это облегчит создания вакцин, в том числе от COVID-19

В Твиттере глава компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) подтвердил, что его компания разрабатывает и производит «принтер» или, как выражается сам Маск, биореактор для синтеза молекул РНК. Над установкой Tesla работает с прошлого года вместе с немецкой компанией CureVac. Работы начались до эпидемии коронавируса COVID-19. Компании подали совместный патент на принтер для изготовления лекарств и вакцин. С этой стороны о Tesla мы ещё не слышали.

Установка CureVac для синтеза РНК

Впрочем, Маск заявил, что его компания не будет иметь значительных выручки и прибыли от производства биореакторов РНК. В то же время подобные установки станут «важным продуктом для мира». Компания собирается содействовать распространению биореакторов и скорейшему появлению важных для выживания человечества лекарств и вакцин.

Tesla makes the RNA Bioreactor that can make vaccines / cures. CureVac has version 2 in use. Version 3 is under development. — Elon Musk (@elonmusk) November 9, 2020

В настоящее время компания CureVac использует вторую версию принтера РНК Tesla, а производитель разрабатывает третью версию. При посещении Германии Илон Маск не забывает лично заниматься этими проектами. Так что он решает там не только вопросы, связанные со строительством автомобильного завода, но, как выяснилось, также держит руку на пульсе сотрудничества с CureVac.

Идея сотрудничества CureVac с Tesla заключается в том, что разработчик вакцин и лекарств не готов заниматься выпуском биореакторов в промышленных масштабах. Tesla же имеет богатый опыт быстрого наращивания новейшего производства и готова обеспечить биореакторами для «печати» РНК всех заинтересованных и пользующихся доверием. Ведь наверняка на таком «принтере» можно напечатать что-то крайне опасное?



