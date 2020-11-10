В Украине циркулируют несколько штаммов COVID-19, и они постоянно мутируют, - пульмонолог

Новый штамм может быть менее или более агрессивным.

В Украине циркулируют несколько штаммов коронавируса. Протекание COVID-19 при повторном инфицировании может быть и в тяжелой, и в легкой форме.

Об этом врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 Светлана Гук рассказала в интервью Укринформу.

"Сейчас на территории Украины циркулируют несколько штаммов. Геном коронавируса содержит 30 тысяч нуклеотидов, последовательностей аминокислот. И случайная замена этой последовательности при репликации вируса уже дает возможность развития нового штамма. Новый штамм может быть менее или более агрессивным, какие-то мутации делают его нежизнеспособным и тому подобное. Есть целая интерактивная карта распространения вариантов коронавируса. Их количество нестабильно, они постоянно мутируют", - рассказала врач.

Она добавила, что уже болела COVID-19 дважды - со всеми признаками. Между заболеваниями прошло четыре месяца.

"То есть это не тот случай, когда что-то недообследовали и недолечили. Видимо, во второй раз (в октябре) мне попался другой штамм", - отметила пульмонолог.

По ее словам, в первый раз она болела классически - с высокой температурой, сильной слабостью. Во второй раз значительно легче, поскольку перекрестный иммунитет "все же существует".

"Может, даже не обратила бы внимания, если бы нас на работе не тестировали каждые две недели. И когда получила результат, померила температуру, обнаружила 37,6. А до тех пор считала, что я просто устала. Но, к сожалению, слышала и о случаях, когда повторное заражение протекало хуже, чем первое. Очень много факторов принимают в этом участие. Влияют свойства организма, вируса и его поражающая доза, поведение пациента в первые дни после заражения. Врачи просто идут за ситуацией и анализируют", - отметила врач.

Напомним, ранее доктор медицинских наук, профессор и заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии НАН Украины Виктор Досенко сообщал, что повторные заражения коронавирусом возможны, но являются редкостью.

"Я, вместе с иммунологами, склонен объяснять повторные заражения, которые мы якобы видим, неточностью диагностики, то есть ложноположительными результатами. Даже в лучшей лаборатории есть часть ошибочных результатов - особенно когда лаборатория делает тысячу тестов ежедневно. Также есть мизерное количество больных, у которых в силу определенных обстоятельств не сформировался иммунитет. Они могут повторно заболеть во время одной эпидемии. Но это редкие явления", - заявил Виктор Досенко.