Астрономы открыли новую планету благодаря радиосигналу

Она находится в созвездии Геркулеса за 212 световых лет от Земли.

Астрономы открыли новую планету благодаря радиосигналу
Фото: Danielle Futselaar / ASTRON.

Группа астрономов с помощью радиосигнала открыла новую планету.

Об этом сообщает Sci-News.

Планета, которой дали название BDR J1750 + 3809, - холодный "коричневый карлик" или звезда, которая не состоялась. Она находится в созвездии Геркулеса за 212 световых лет от Земли.

Эта планета - первый космический объект, который был обнаружен с помощью радиотелескопа. До этого "коричневых карликов" находили с помощью обсервации неба в инфракрасном диапазоне.

"Радиоволны, излучаемые коричневыми карликами, несут информацию о силе их магнитного поля. До настоящего времени радионаблюдения могли измерять только сильные магнитные поля, которые примерно в сто раз сильнее магнитного поля обычного магнита на холодильнике", - заявил один из ученых Гариш Ведантам из университета Гронингена.

Напомним, в январе космический телескоп TESS обнаружил планету, размеры которой сходны с Землей, и которая может быть пригодной для жизни. Планета вращается вокруг своей звезды, где условия могут быть пригодными для того, чтобы допустить присутствие жидкой воды на поверхности. Планета может быть пригодной к жизни, поскольку за 11 месяцев наблюдений за ее звездой ученые не обнаружили там вспышек.

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