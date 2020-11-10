Самки мангустов устраивают драки, чтобы спариваться с "врагами"

Самки мангустов устраивают драки, чтобы спариваться с

Хитрые самки мангустов во время массовых драк «под шумок» находят себе партнеров из вражеской группы

Британские ученые из Университета Эксетера и Кембриджского университета исследовали полосатых мангустов в Уганде, чтобы понять мотивы борьбы между группами. Мангусты часто вступают в жестокие драки, во время которых самцы получают тяжелые травм и даже погибают.

У самок мангустов в одной группе синхронно начинается течка, они также рожают детенышей в один и тот же день. Пока самки находятся в состоянии течки, самцы следят за членами женской группы и охраняют их.

Исследовательская команда использовала долгосрочные наблюдения за дикими полосатыми мангустами, чтобы понять причины массовых драк. Они обнаружили, что бои между группами инициируют в основном самки. Самки начинали «провокации» во время течки. Во время схватки они находят самых сильных самцов из противоборствующей группы и спариваются с ними.

Ученые предполагают, что такая «безумная» стратегия спаривания помогает животным сохранять генетическое разнообразие. Самки мангустов редко покидают семейную группу, в которой они родились, а это означает, что им нужно проявлять изобретательность, если они хотят избежать инбридинга (близкородственного скрещивания).

По словам ученых, хотя драки начинают самки, они почти никогда не страдают от последствий. За 16-летний период наблюдений в результате межгрупповых схваток почти всегда погибали только самцы.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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