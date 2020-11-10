Южнокорейский конгломерат Hyundai собрался купить Boston Dynamics

Южнокорейский конгломерат Hyundai собрался купить Boston Dynamics

Японская холдинговая компания SoftBank Group Corp. ведёт переговоры о продаже разработчика и производителя роботов Boston Dynamics южнокорейскому автопроизводителю Hyundai Motor Co. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на собственные осведомлённые источники.

Согласно имеющимся данным, сделка по приобретению Boston Dynamics может стоить Hyundai до $1 млрд. Об этом сообщил один из источников издания, который подчеркнул, что в настоящее время условия сделки ещё не были согласованы, поэтому говорить о том, что она состоится, слишком преждевременно.

Продажа Boston Dynamics южнокорейской Hyundai может стать очередным знаменательным разворотом в истории компании, которая вышла из Массачусетского технологического института в начале 90-х годов. Долгое время Boston Dynamics работала независимо, но в 2013 году она стала собственностью Google, а потом, в 2017 году, была продана SoftBank.

Источник отмечает, что несмотря на популярность роботов Spot от Boston Dynamics в сети Интернет, с коммерческой точки зрения они так и не стали прибыльными. В отличие от этого Hyundai занимается в том числе и производством практичных промышленных роботов, которые предназначены для использования на заводах.

Что касается упомянутой сделки, то официальные представители Boston Dynamics, Hyundai и SoftBank комментировать данный вопрос отказались. В Hyundai отметили, что компания «постоянно изучает различные возможности для инвестиций и партнёрства». Представители Boston Dynamics сказали, что работа компании «продолжает воодушевлять партнёров, заинтересованных в углублении коммерческих отношений».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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