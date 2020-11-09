У турецких "черных" археологов изъяли саркофаг возрастом 2,5 тысячи лет

Его передали в музей в старинном античном городе Арфодисиасе.

Фото: DHA

В Турции в провинции Айдын у "черных" археологов изъяли саркофаг возрастом 2,5 тысячи лет.

Об этом сообщает DHA.

"В городе Караджасу, в провинции Айдын, был обнаружен незаконно вырытый саркофаг, возраст которого 2,5 тысячи лет", - говорится в сообщении.

Находку очистили, после этого выяснили ее возраст. Изображения на стенках саркофага очень хорошо сохранились. Его передали в музей в старинном античном городе Арфодисиасе.

Фото: dha.com.tr

Выявить «черных» археологов удалось благодаря беспилотникам и тепловым камерам. Жандармы окружили район и не дали злоумышленникам вывезти находки.

Как сообщил глава директората по вопросам культуры и туризма провинции Айдын Умут Тунджер, раскопки в месте обнаружения саркофага продолжаются, рядом с первым саркофагом был обнаружен еще один.

По его словам, выкопанный саркофаг мог принадлежать кому-то из вельмож этого древнего района, поскольку он богато отделан, - его внешняя часть украшена изображениями Медузы.

Напомним, в начале октября в Египте перед прессой открыли саркофаг, которому более 2500 лет. В Саккаре нашли 59 саркофагов, ученые назвали это началом большого археологического открытия.

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