В Великобритании построят необычное хранилище энергии

В Великобритании построят необычное хранилище энергии

Весь мир старается перейти не только на возобновляемые источники электроэнергии, но и на более экологичные способы ее хранения

Установка мощностью 50 МВт будет располагаться недалеко от Манчестера. Как сообщают авторы проекта, станция будет «собирать» избыток электроэнергии от ветряных электростанций, который они вырабатывают в ночное время, а затем будет сжимать воздух при температуре -196С. В периоды пикового спроса, воздух внутри станции будет нагреваться, передавая электричество обратно в сеть.

Изобретатель Питер Дирман сказал, что система на данный момент эффективна на 60?70%. Такой способ хранения имеет показатели хуже, чем батареи, однако его преимущество заключается в низкой стоимости резервуаров — так что ее можно легко масштабировать. «Батареи действительно отлично подходят для кратковременного хранения», — сказал Дирман. «Но они слишком дороги для длительного хранения энергии».

Ожидается, что на установке будет храниться достаточно электроэнергии для питания примерно 50 000 домов. Правительство Великобритании надеется на успех проекта, ведь ранее власти предоставили Питеру Дирману грант в 10 миллионов фунтов стерлингов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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