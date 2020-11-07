В воздухе Гималаев найдены "смолы", ускоряющие таяние ледников

Светопоглощающие углеродные частицы осаждаются на снегу и льду и ускоряют таяние ледников

В новом исследовании, опубликованном в журнале Environmental Science & Technology Letters, ученые проанализировали состав частиц в воздухе над горным хребтом и обнаружили обильное и тревожное присутствие коричневых углеродных «смол».

Углеродные «загрязнители» в атмосфере делятся на «черный углерод» и «коричневый углерод». «Черный углерод» получается при неполном сгорании вещества при высоких температурах и является основным компонентом сажи. «Коричневый углерод» — углерод, смешанный с кислородом, а также имеющий следы других элементов, таких как азот, сера и калий. Чаще всего он образуется при сжигании биомассы или растительности и приводит к формированию смолистых шаров — небольших вязких сфер размером пару сотен нанометров в поперечнике.

Команда исследователей взяла пробы воздуха на Гималайской исследовательской станции. Ученые обнаружили, что примерно 28 процентов из тысяч частиц в пробах воздуха были смолистыми шарами. Они также просмотрели архивы и отметили, что процент увеличивался в дни с повышенным уровнем загрязнения — в частности, в периоды сжигания стерни пшеницы на полях.

«Коричневый углерод» поглощает как свет, так и тепло. Из-за него снегу и льду сложнее отражать солнечные лучи — поэтому ледники начинают таять.



