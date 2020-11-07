Инфицированных коронавирусом норок обнаружили в США, Италии и Швеции

Мутации вируса являются общими, часто безвредными и не вызывают серьезных заболеваний у людей.

Инфицированных коронавирусом норок обнаружили еще в США , Италии и Швеции.

Об этом сообщило издание france24.com со ссылкой на ВОЗ.

Ранее случаи инфицирования у животных зафиксировали в Дании, Испании и Нидерландах.

Ученые говорят, что мутации вируса являются общими, часто безвредными и не вызывают серьезных заболеваний у людей.

В то же время датские медики опасаются, что этот штамм, известный как "Кластер 5", не ингибируется антителами в той же степени, что и обычный вирус.

В ВОЗ считают, что он может угрожать эффективности вакцин, которые разрабатываются во всем мире. "Первичные наблюдения свидетельствуют о том, что клиническая картина, степень тяжести и передача среди инфицированных похожи на другие вирусы SARS-CoV-2, циркулирующие в стране", - говорится в заявлении организации.

Да, этот штамп вируса имеет сочетание мутаций, которые ранее не наблюдались. "Последствия выявленных изменений в этом варианте еще недостаточно ясны", - предупредили в ВОЗ.

Напомним, Правительство Дании, которая является крупнейшим в мире производителем норковых шкурок, приказало уничтожить все 17 миллионов норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения мутировавшим вирусом среди животных.

Там мутированную версию коронавируса обнаружили у 214 человек.