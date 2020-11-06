Коронавирус с каплями отлетает от больного вовсе не на два метра, как это считалось

Коронавирус с каплями отлетает от больного вовсе не на два метра, как ранее считали. До сих пор именно двухметровая дистанция считалась тем барьером, который коварный вирус не в силах преодолеть. Но, как выяснили ученые, COVID-19 – еще тот "прыгун в длину", и заявленные ранее два метра для него вообще – не расстояние.

Сингапурские ученые выяснили, что капли с коронавирусом могут отлетать от больного на 6 и даже более метров. Конечно, при простом общении с коронавирусным больным не все капли отлетают от него на 6 метров. Однако при кашле капли способны преодолеть даже большее расстояние.

"Результаты исследований показывают, что одна капля от кашля размером 100 микрометров может перемещаться на расстояние до 6,6 метра при скорости ветра 2 м/с", - пишет издание mirror.

Причем люди, находящиеся рядом с больным коронавирусом, могут от него заразиться даже в том случае, если капли в воздухе испарились. После испарения остается сам вирус в концентрированном виде, который легче вдыхается и оседает в нижних дыхательных путях, сразу провоцируя пневмонию.

"Испарившиеся капли, которые становятся аэрозолями, более восприимчивы к вдыханию глубоко в легкие, что вызывает инфекцию в нижних дыхательных путях, чем более крупные неиспарившиеся капли", - говорит руководитель группы исследователей Хунъин Ли.

При этом ученые не устают повторять, что наиболее эффективным методом предохранения от болезни является ношение маски.