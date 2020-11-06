Walmart отказалась от использования роботов в своих магазинах

Крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart отказалась от применения роботов для инвентаризации товаров, сообщает издание The Wall Street Journal. Хотя Walmart являлась одним из крупнейших в мире приверженцев данной технологии, в итоге она решила не продлевать контракт на аренду роботов, которых она использовала в более чем 500 своих розничных и оптовых торговых точках.

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Walmart начала использовать роботов с 2017 года, когда подписала контракт с компанией Bossa Nova Robotics. Изначально машинами были оснащены 50 точек американской торговой сети. Предполагалось, что роботы упростят выполнение рутинной работы в магазинах. На них была возложена задача по сканированию полок с помощью машинного зрения на предмет необходимости в пополнении запасов тех или иных товаров. Ранее в этом году Bossa Nova Robotics сообщила, что планирует расширить своё покрытие на 1000 магазинов Walmart.

Официальная причина завершения сотрудничества между Walmart и Bossa Nova Robotics не называется, но, вероятно, что без пандемии коронавируса здесь не обошлось. Издание The Wall Street Journal сообщает, что покупатели торговой сети стали чаще заказывать товары через Интернет. Руководство Walmart в какой-то момент обнаружило, что сотрудники магазинов стали чаще ходить между полками магазинов, собирая товар для формирования онлайн-заказов. Вероятно, в компании посчитали, что сотрудники заодно могут выполнять инвентаризацию товара, то есть ту задачу, которая была возложена на роботов. Дополнительной причиной называется то, что многие клиенты Walmart так и не смогли привыкнуть к присутствию роботов в магазинах.

Завершение контракта очень серьёзно сказалось на компании Bossa Nova Robotics. По данным TechCrunch, ей уже пришлось уволить половину своих сотрудников. В разговоре с изданием представитель компании отказался подтверждать или опровергать связь этого события с разрывом контракта с Walmart. Он лишь заявил, что компании пришлось «оптимизировать» свою деятельность из-за пандемии COVID-19.



