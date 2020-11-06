Имплантат для стимуляции мозга протестировали на людях

Имплантат для стимуляции мозга протестировали на людях

При некоторых заболеваниях люди не могут двигаться из-за поражения нейронов. Теперь ученые испытали имплантат, который решает эту проблему. Для его установки даже нет необходимости в создании отверстия в черепе

Устройство Stentrode было впервые представлено широкой публике еще в 2016 году. Тогда исследователи из Австралии продемонстрировали работу нового вида имплантатов на овцах. Ученые хотели создать такой метод регистрации активности мозга и электрической стимуляции его областей, который бы не потребовал сложных хирургических операций.

Stentrode вводится через небольшой разрез на шее, а затем через верхний сагиттальный синус (канал в твердой мозговой оболочке, заполненный венозной кровью) к моторной коре. Новый имплантат имеет довольно большой размер — со спичку — но довольно легко вводится в сосуд, так как, фактически, представляет собой стент, обычно используемый для расширения просвета сосудов. Исследователи разрабатывали Stentrode специально для регистрации активности и стимулирования моторной коры, чтобы помочь людям, парализованным из-за болезни двигательных нейронов (бокового амиотрофического склероза).

Ранее ученые успешно протестировали устройство на овцах и показали, что оно частично восстанавливает двигательные функции ранее парализованных животных. Теперь исследователи завершили испытания на людях. Добровольцами для испытаний вызвались два мужчины из Австралии, парализованных из-за болезни двигательных нейронов. Имплантат записывает активность мозга пациентов и передает данные по беспроводной сети на маленький приемник, который человек носит на груди. Приемник транслирует данные на компьютер, который преобразует сигналы в команды на экране.

В течение всего времени клинического испытания оба пациента могли совершать действия, которые ранее были для них недоступны — пользоваться мышкой для компьютера и печатать со скоростью до 20 символов в минуту. Первоначально ученые хотели использовать Stentrode для управления медицинскими экзоскелетами. Интеграция этих технологий будет следующим этапом исследований. О возможности удаления стента из синуса ученые не сообщают.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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