Крупнейший в мире айсберг угрожает популяции пингвинов и тюленей

A68a надвигается на Британскую заморскую территорию Южная Джорджия.

Крупнейший в мире айсберг, известный как A68a, надвигается на Британскую заморскую территорию Южная Джорджия.

Антарктический ледяной гигант почти такого же размера, как и этот южноатлантический остров. Есть большая вероятность, что айсберг может сесть на мель непосредственно у него, передает ВВС.

Фото: twitter.com/BAS_News

Если это произойдет, то составит серьезную угрозу для крупных местных популяций пингвинов и тюленей. Айсберг может заблокировать привычные пути поиска пищи этих животных, что помешает им выкармливать молодняк.

Не говоря уже о том, что все существа, обитающие на морском дне в том месте, где айсберг сядет на мель, погибнут. Для восстановления понадобится очень много времени.

Когда на мель у Южной Джорджии в 2004 году сел огромный A38, на местных пляжах нашли бесчисленное количество мертвых пингвинят и тюленят.

Южная Джорджия - своеобразное кладбище крупнейших айсбергов Антарктики. Ледяных гигантов приносят от Белого континента сильные течения, и они садятся на мель континентального шельфа у этого отдаленного острова.

A68a, который имеет вид руки, указывающей пальцем, движется по этому пути с тех пор, как в середине 2017 года откололся от Антарктиды. Сейчас от Южной Джорджии его отделяет лишь несколько сотен километров.

Айсберг имеет площадь около 4200 кв. км и весит сотни миллиардов тонн. Но его относительно небольшая толщина (глубина погружения около 200 м) означает, что он может додрейфовать до побережья Южной Джорджии.

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