В Дании уничтожат всех норок, чтобы остановить мутацию коронавируса

Правительство Дании, которая является крупнейшим в мире производителем норковых шкурок, приказало уничтожить все 17 миллионов норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения мутировавшим вирусом среди животных.

Об этом пишет Reuters.

Премьер-министр страны Метте Фредериксен заявила, что в связи с выявлением у норки мутировавшей инфекции, которая распространяется на людей и ослабляет способность к выработке антител, нужны решительные действия. Сейчас зарегистрировано 12 человек с вирусом. Премьер предупредила, что он может распространиться не только на остальную часть Дании, но и на остальной мир.

"Мутировавший вирус норки может представлять риск для эффективности будущей вакцины", - сказала она.

Норки также были уничтожены в Нидерландах и Испании после обнаружения инфекции.

Министр здравоохранения Дании заявил, что около половины из 783 зараженных датчан в Северной Дании, где большое количество норковых ферм, были заражены штаммом вируса, происходившим от животных.

Ранее считалось, что источником распространения коронавируса мог стать рынок морепродуктов в Ухане. Также сообщалось, что вероятными переносчиками вируса могли стать панголины.

Однако в мае Китай изменил версию происхождения коронавируса. Там заявили, что первоисточником вируса не является рынок морепродуктов в Ухане. Генетические исследования образцов животных с продуктового рынка Уханя показали, что у них не было COVID-19, а значит, они не могли быть источником заражения покупателей.

По словам директора центра Гао Фу, рынок был не причиной коронавируса, а "одной из его жертв". При этом исследования китайских ученых подтвердили версию, что вирус возник у летучих мышей. Но человеку он передался через "промежуточное животное". Точное место заражения нулевого пациента неизвестно.