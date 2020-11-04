Углекислый газ «утилизировали» при комнатной температуре

Из углекислого газа можно получить множество полезных веществ. Вот только для получения этих соединений, реакционную среду надо нагреть до высоких температур. Теперь ученые понизили эту температуру до комнатной

Снизить концентрацию углекислого газа в атмосфере, смягчив тем самым последствия изменения климата, можно различными способами. Один из них — связывание CO2 из атмосферы с помощью различных технологий. Удаление углекислого газа такими методами позволяет не только уменьшить его концентрацию, но и получить ряд полезных продуктов, таких как углеводороды. Эти соединения можно использовать в качестве топлива или сырья для создания, например, полимеров.

Чтобы получить углеводороды из углекислого газа, последний необходимо превратить в CO. Но для такого превращения обычно необходимо нагреть смесь углекислого газа с твердым углеродом до температуры выше 700 °C.Физики теперь создали новый метод конверсии CO2, с помощью которого процесс можно проводить при комнатной температуре.

В качестве источника энергии для реакции ученые использовали локализованные поверхностные плазмоны — квазичастицы плазменных колебаний — на наночастицах алюминия. Исследователи активировали плазмонные колебания, возбуждая наночастицы пучком электронов определенного диаметра. Узкий луч, около нанометра в диаметре, бомбардировал отдельные наночастицы алюминия, а пучок в тысячу раз шире генерировал плазмоны у большого количества наночастиц.

Такой метод конверсии CO2 относительно прост в реализации, а главное, дешев и доступен. Пока что ученые смогли применить метод только для малых объемов, но в скором времени они надеются масштабировать его для промышленного производства.



