Что будет, когда звезда Gliese 710 подойдет к нашей системе

В настоящее время звезда Gliese 710 находится на расстоянии 64 световых лет от Земли, и движется она прямо на нас. Встреча состоится не скоро — через 1,35 миллионов лет. При этом между нашим Солнцем и Gliese 710 будет всего 13,365 а.и. (1 а.и. равна среднему расстоянию от Земли до Солнца), или же 1,93 триллиона километров.

Для человека эти расстояния представляются колоссальными, но с точки зрения космоса они весьма малы. Например, вокруг Солнца находится Облако Оорта, состоящее из ледяных и каменных глыб. Расстояние отних до нашей звезды составляет от 50 000 до 200 000 а.и. Это космическое образование — потенциальный источник комет, и вторжение на его территорию столько крупного и горячего объекта, как звезда, не пройдет бесследно, в том числе и для Земли.

Расчеты показывают, что на таком расстоянии звезда будет выглядеть как самый яркий и самый быстрый объект в ночном небе.

Во время прохождения звезды Gliese 710 сквозь Облако Оорта, камни, из которых оно состоит, будут раскаляться и превращаться в кометы, а значит нас ожидает ослепительное зрелище из постоянных метеоритных дождей. Это, впрочем, очень печальные новости для наших далеких потомков, если только спустя миллион лет они наконец не научатся отклонять или уничтожать кометы, летящие в сторону Земли.

Стоит отметить, что эта звезда — не единственный потенциальный визитер: как минимум 14 звезд за следующий миллион лет могут подойти к Солнечной системе на достаточно близкое расстояние, причем две из них точно достигнут Облака Оорта.



