Искусственный интеллект выявит COVID-19 по звуку кашля

Искусственный интеллект выявит COVID-19 по звуку кашля

Бессимптомные носители COVID-19 имеют отличие от здоровых людей — это кашель. Разницу человек не чувствует, но может заметить искусственный интеллект.

Исследователи Массачусетского технологического института (MIT) разработали алгоритм, который должен вывести борьбу с пандемией коронавируса на новый уровень. Новый искусственный интеллект (ИИ) способен отличить по звуку кашля людей здоровых от носителей SARS-CoV-2, причём даже в том случае, если у последних нет никаких симптомов.

Как отмечают специалисты, люди с бессимптомным течением коронавирусной инфекции имеют особый кашель, который для окружающих не отличается от кашля всех остальных людей, но ИИ может с большой долей вероятности отличить кашель здорового человека от кашля инфицированного COVID-19. Нейросеть, получившую название ResNet50, обучили на десятках тысячах звуков кашля и человеческого голоса, после чего система показала выдающиеся результаты по диагностике, основываясь на особенностях работы голосовых связок и внутренних органов здоровых людей и людей, чей организм поражён коронавирусом.

По словам разработчиков, описание новой технологии которых опубликовано в научном журнале IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology, искусственный интеллект с точностью 98,5% отличает кашель людей с коронавирусом от кашля здоровых людей, а также на 100% точно указывает на кашель бессимптомных носителей SARS-CoV-2 — после того, как ИИ проверил звук кашля людей, заявлявших об отсутствии у них болезни, а затем искусственный интеллект указал на наличие COVID-19, у всех «авторов» кашля проведённые медицинские тесты выявили инфекцию.

В MIT подчеркнули, что изначально создавали ResNet50 для диагностики по голосу болезни Альцгеймера, а после начала пандемии адаптировали свой искусственный интеллект для поиска инфекции. Специалисты отмечают, что готовы превратить свою разработку в бесплатный инструмент для предварительного скрининга COVID-19, который будет доступен как для смартфонов, так и для компьютеров. Внедрить ИИ в диагностику коронавируса в MIT готовы сразу же, как только добро на использование алгоритма даст Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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