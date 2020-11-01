Анализ марсианского метеорита показал, что вода на древнем Марсе появилась неожиданно рано

Анализ марсианского метеорита показал, что вода на древнем Марсе появилась неожиданно рано

В планетологии существует две основные гипотезы происхождения воды на Земле и других планетах. Одна из них гласит, что вода попадает на планеты с астероидами и кометами на поздних этапах формирования планет, а другая предполагает появление воды в ходе естественного процесса планетообразования. Новое исследование профессора Токийского университета Такаши Микочи показывает, что подтверждается версия естественного образования воды на планетах.

Выявить следы воздействия воды на минералы из коры или мантии Марса помогло изучение древнего марсианского метеорита NWA 7533. Группа исследователей, в которую входил Микочи, приобрела 50 граммов метеорита NWA 7533, за свой чёрный цвет названного «Чёрной красавицей». Интересно, что стоимость одного грамма марсианских метеоритов достигает $10 тыс.

Исследователи подвергли полученный образец четырём видам спектрального анализа и были удивлены результатом. Отметим, ученым-планетологам хорошо известно, что вода на Марсе существует не менее 3,7 млрд лет. Но исходя из минерального состава изученного образца метеорита NWA 7533, Микучи и его команда пришли к выводу, что вода, вероятно, была на Марсе гораздо раньше — уже 4,4 млрд лет назад или около того.

На это указали окисленные образцы пород в метеорите. Окисление могло произойти в том случае, если 4,4 млрд лет назад в момент удара космического тела о поверхность Марса, в ходе которого некоторые обломки коры или мантии улетели в космос, а позже упали на Землю, на поверхности Марса или в его коре вода уже была в достаточном объёме. Тем самым, похоже, вода появилась на Марсе намного раньше, чем кометы или астероиды могли привнести её извне.

Анализ марсианского метеорита показал, что вода на древнем Марсе появилась неожиданно рано

«Чёрная красавица». Марсианский метеорит NWA 7533. Источник изображения: NASA/Luc Labenne

Данное открытие, считают учёные, позволит по-новому взглянуть на процессы появления воды на планетах и, соответственно, иначе взглянуть на процессы зарождения жизни во Вселенной. Всё может оказаться гораздо интереснее. Появление жизни на планетах из счастливого случая может перекочевать в разряд естественных событий.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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