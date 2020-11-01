Видеосравнение: дрон Skydio 2 понимает окружение лучше, чем автопилот Tesla

Мы уже писали о претензиях некоторых водителей к «полноценному автопилоту» Tesla, который на дорогах порой ведёт себя довольно опасно. В Сети появилось любопытное видео, которое подтверждает недостатки текущей бета-версии ПО , но при этом одновременно показывает возможности продвинутого автопилота Tesla.

Владелец канала Brandon M (судя по видео, его действительно зовут Брендоном — так его называет сидящая рядом русская пассажирка) решил испытать на узких улочках полный автопилот Tesla Model 3 (бета-версия 2020.40.8.11). Одновременно он поставил на автоматическое слежение за электрокаром дрон Skydio 2 на платформе Tegra X2, который отличается весьма продвинутыми возможностями кругового машинного зрения: даже в лесу разбить его сложно благодаря системе избегания столкновений. Получилось весьма интересное видео:

Skydio 2 весьма ловко обходил все препятствия на этих узких улочках. Впечатляет возможность автоматики избегать не только веток деревьев, но даже телефонных проводов и линий электропередач. Иногда дрон отставал от машины, но затем быстро находил маршрут и нагонял Tesla Model 3.

Что касается автопилота Tesla, то в целом он тоже работал неплохо. Но всё же были опасные моменты: один раз электрокар опасно приблизился на повороте к припаркованному автомобилю, заставив водителя схватиться за руль и вручную выправить положение. В другой момент Tesla Model 3, проезжая у припаркованного авто, резко замедлилась, вызвав у водителя и пассажира нервные восклицания.

В то время как автоматика Tesla местами колебалась или, казалось, замедляла машину, чтобы обрабатывать сложное окружение, Skydio 2 летал уверенно. Конечно, Tesla должна производить гораздо больше вычислений, чем дрон. Автопилот должен идентифицировать пешеходов, определять дорожную разметку, знаки и прочее. Тем не менее, всё это должно помогать машине на дороге, а не пытаться задеть стоящий прямо перед нею красный седан. Да и ответственность у электрокара на порядок выше: ошибка на дороге часто стоит кому-то жизни. Так или иначе, но ИИ у Skydio 2 действительно впечатляет.

Brandon M описывает себя как любителя всего технологичного — особенно его интересуют продукты Apple и Tesla, возобновляемые источники энергии и тому подобное. На его канале можно увидеть и ряд других тестов предварительной версии полного автопилота Tesla. Например, он опубликовал большое видео, записанное в ночном Сакраменто. Водитель вмешивался в работу последней версии автопилота гораздо реже, чем прежде. Машина замедлялась на «лежачих полицейских», выбоинах, справлялась с довольно сложными ситуациями, когда другие автомобили, пешеходы и велосипедисты пересекали дорогу:



