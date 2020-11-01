Британский бизнесмен будет делать алмазы из парникового газа

Алмазы, созданные из «ничего», почти не отличаются от настоящих

Дейл Винс основал компанию по производству экологически чистой энергии Ecotricity. Теперь он планирует очистить алмазную промышленность, которая оказывает разрушительное воздействие на окружающую среду.

Защитник окружающей среды собирается «высасывать» парниковые газы из атмосферы и использовать их для создания этической версии драгоценного камня.

В основе создания алмазов процесс, называемый химическим осаждением из газовой фазы. «Алмазная» подложка и CO2 будут помещаться в специальную камеру, которая нагревается до 800 °C. Углеродные элементы будут постепенно связываться с подложкой, создавая алмаз, идентичный камню, которому потребовались миллиарды лет, чтобы вырасти под землей. Система работает на солнечной энергии.

Согласно данным The Guardian, добыча всего одного карата (0,2 грамма) традиционного алмаза приводит к использованию 3890 литров воды и производству более 100 килограмм выбросов углекислого газа. Помимо этого, добыча «кровавых алмазов» связана с военными конфликтами на территории Африки, на которую приходится две трети мировой добычи алмазов.

Дейл Винс утверждает, что с помощью новой технологии его компания сможет производить около 200 каратов в месяц.



