Метеорит из Сахары рассказал о воде на Марсе

Наука полна парадоксов и один из них в том, что обнаруженный в пустыне на Земли метеорит дал учёным новую пищу для размышлений о воде на Марсе.

В 2011 году в пустыне Сахара был найден метеорит Northwest Africa 7034 (NWA 7034), прозванный «Чёрная красота», который считается вторым из старейших метеоритов, когда-либо обнаруженных на Земле. Детальное изучение этого космического тела позволило учёным сделать новые выводы о Марсе и воде на «красной планете».

Особенностью метеорита, который в 2013 года по составу был классифицирован как марсианская базальтовая брекчия, стало соотношение в его составе железа и марганца, аналогичное тому, что выявлено у других марсианских метеоритов, но при этом в NWA 7034 обнаружены изотопы кислорода, которые нехарактерны для марсианского происхождения.

Международный коллектив учёных, в состав которого вошли специалисты из Франции, Дании и Японии, провели детальное изучение минерального состава небесного тела и установили, что вода на Марсе была не 3,7 миллиарда лет назад, как считалось ранее, а появилась как минимум на 700 миллионов лет раньше и уже 4,4 миллиарда лет назад «красная планета» имела воду. На этом исследователям указало обнаруженные в метеорите следы окисления, характерного для воды.

По мнению учёных, результаты работы которых опубликованы на страницах научного журнала Science Advances, вода была либо на поверхности Марса, либо внутри породы, а некий удар расплавил часть коры Марса и его следы обнаружены в «Чёрной красоте». Этот же удар высвободил большое количество водорода, которое привело к повышению температуры на Марсе, окружённом в тот момент плотной атмосферой из углекислого газа.



