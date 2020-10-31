Илон Маск собирается игнорировать земные законы на Марсе

Анархия или усовершенствованная демократия? Кажется, Илон Маск решил провести эксперимент на Марсе и посмотреть, что будет, если соединить два этих понятия

Внимательно изучив пользовательское соглашение, один из пользователей Twitter обнаружил, что первые тестеровщики подписываются на гораздо большее, чем они могли подумать.

«В отношении услуг, предоставляемых на Марсе или при транзите на Марс с помощью космического корабля или другого колонизационного аппарата, стороны признают Марс свободной планетой, и что ни одно земное правительство не имеет полномочий или суверенитета над марсианской деятельностью», — говорится в условиях предоставления услуг Starlink. «Соответственно, все споры сторон будут разрешаться на основе принципов самоуправления, установленных добросовестно, во время марсианского урегулирования».

Интересно, что эту заминку в соглашении заметили ровно через неделю, после того, как главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл сообщила о том, что компания планирует обеспечить спутниками Starlink не только Землю, но и Марс. «Как только мы доставим людей на Марс, им понадобятся коммуникационные сети», — сказала Шотвелл. «На самом деле, я думаю, что иметь такую сеть, как Starlink, вокруг Марса важнее [чем здесь на Земле]".

Ранее Илон Маск уже высказывался по поводу «властей и правления» на Марсе. Во время ежегодного фестиваля South by Southwest в 2018 Маск сказал, что «скорее всего, форма правления на Марсе будет чем-то вроде прямой демократии, когда люди голосуют без правительства».



