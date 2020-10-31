Зонд NASA OSIRIS-REx смог спасти образцы Бенну

Сколько было взято породы — осталось загадкой. По разным оценкам, в стальном чреве аппарата спрятано от 60 грамм пород с Бенну до более одного килограмма

Космический корабль NASA OSIRIS-REx смог уложить образцы пород астероида в свое хранилище. Теперь образцы летят на Землю и прибудут к нам через три года.

Отправленный в космос четыре года назад аппарат OSIRIS-REx взял образцы с астероида на прошлой неделе, 20 октября 2020 года. Сделано это было с помощью роботизированной руки, которая едва коснулась Бенну, набрав полную горсть. Породы оказалось слишком много и люк хранилища не смог закрыться. В результате бесценные образцы начали улетать в космос через щель шириной один сантиметр.

Эта досадная удача (по предварительным оценкам захвачено было не 60 граммов грунта, как планировалось изначально, а 400 граммов) заставила руководство миссии изменить свои планы. Предусматривался маневр, в ходе которого, измерив импульс, можно было бы узнать, сколько граммов образцов было захвачено. Но инженеры не отважились делать это, боясь, что весь забранный грунт будет потерян. Вместо этого они решили сразу перейти к упаковке его в основное хранилище.

Этот процесс занял пару дней. При этом команда OSIRIS-REx следила за каждым маневром корабля, анализируя получаемые с его камер снимки. Все прошло нормально, и теперь груз надежно спрятан внутри OSIRIS-REx. Но сколько его — не известно: взвесить образцы в ходе маневра теперь не получится.

Сейчас руководство миссии уверено, что в хранилище находится не менее 60-ти граммов. После анализа снимков наиболее оптимистично настроенные члены команды считают, что к нам летит более килограмма ценной породы.



