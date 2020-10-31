В Млечном Пути нашли планету-сироту размером с Землю

Когда планета теряет родительскую звезду, она становится «сиротой». Найти такие объекты крайне трудно, но польским астрономам удалось сделать это. Одинокая экзопланета стала самой маленькой в своем роде

На сегодняшний день астрономы смогли открыть более 4000 экзопланет. Большая часть известных экзопланет не похожа на те, что находятся в нашей Солнечной системе, но у них есть одна общая черта — все они вращаются вокруг звезды. Однако теории образования и эволюции планет предсказывают существование планет-сирот, гравитационно не связанных ни с одной звездой.

Но несколько лет назад исследователи из Астрономической обсерватории Варшавского университета объявили о том, что нашли тело в Млечном Пути, похожее на планету-сироту. Теперь ученые подтвердили существование этого небесного тела и измерили его размеры и массу. Оказалось, что это самая маленькая планета-сирота по размеру сопоставима с Землей.

Чтобы обнаружить небесное тело, ученые использовали метод гравитационного микролинзирования. Он позволяет увидеть относительно небольшие небесные тела, наблюдая искажения света, которые они создают, проходя перед звездой. Вероятность заметить такие события очень мала: по словам ученых, если наблюдать за одной звездой, то одно событие микролинзирования удастся заметить примерно за миллион лет.

Вместо наблюдения за одной звездой в течение длительного времени польские астрономы смотрели сразу за огромным количеством звезд ближе к центру Млечного Пути. В результате за 28 лет съемок в рамках проекта OGLE ученые смогли собрать достаточный набор данных, чтобы однозначно сказать, что зафиксированное ими событие микролинзирования действительно является планетой-сиротой. Событие OGLE-2016-BLG-1928 длилось всего 42 минуты. Анализ показал, что на расстоянии по меньшей мере 8 астрономических единиц (расстояние от Солнца до Сатурна) от планеты нет никаких звезд.



