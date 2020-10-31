В Млечном Пути нашли планету-сироту размером с Землю

В Млечном Пути нашли планету-сироту размером с Землю

Когда планета теряет родительскую звезду, она становится «сиротой». Найти такие объекты крайне трудно, но польским астрономам удалось сделать это. Одинокая экзопланета стала самой маленькой в своем роде

На сегодняшний день астрономы смогли открыть более 4000 экзопланет. Большая часть известных экзопланет не похожа на те, что находятся в нашей Солнечной системе, но у них есть одна общая черта — все они вращаются вокруг звезды. Однако теории образования и эволюции планет предсказывают существование планет-сирот, гравитационно не связанных ни с одной звездой.

Но несколько лет назад исследователи из Астрономической обсерватории Варшавского университета объявили о том, что нашли тело в Млечном Пути, похожее на планету-сироту. Теперь ученые подтвердили существование этого небесного тела и измерили его размеры и массу. Оказалось, что это самая маленькая планета-сирота по размеру сопоставима с Землей.

Чтобы обнаружить небесное тело, ученые использовали метод гравитационного микролинзирования. Он позволяет увидеть относительно небольшие небесные тела, наблюдая искажения света, которые они создают, проходя перед звездой. Вероятность заметить такие события очень мала: по словам ученых, если наблюдать за одной звездой, то одно событие микролинзирования удастся заметить примерно за миллион лет.

Вместо наблюдения за одной звездой в течение длительного времени польские астрономы смотрели сразу за огромным количеством звезд ближе к центру Млечного Пути. В результате за 28 лет съемок в рамках проекта OGLE ученые смогли собрать достаточный набор данных, чтобы однозначно сказать, что зафиксированное ими событие микролинзирования действительно является планетой-сиротой. Событие OGLE-2016-BLG-1928 длилось всего 42 минуты. Анализ показал, что на расстоянии по меньшей мере 8 астрономических единиц (расстояние от Солнца до Сатурна) от планеты нет никаких звезд.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Космический аппарат NASA рассыпал часть грунта с астероида за 333 млн км от ЗемлиКосмический аппарат NASA рассыпал часть грунта с астероида за 333 млн км от Земли
Человекоподобного робота научили смотреть в глазаЧеловекоподобного робота научили смотреть в глаза
Корейские ученые проведут опыты на ЧАЭСКорейские ученые проведут опыты на ЧАЭС
Корабль OSIRIS-REx «упакует» образцы астероидаКорабль OSIRIS-REx «упакует» образцы астероида
Дрон защищается от повреждений, имитируя рыбу фугуДрон защищается от повреждений, имитируя рыбу фугу
Блок рекламы


Похожие новости
В атмосфере Ио нашли следы вулканической активностиВ атмосфере Ио нашли следы вулканической активности
Airbus получила контракт на создание корабля для возврата образцов с Марса на ЗемлюAirbus получила контракт на создание корабля для возврата образцов с Марса на Землю
У амфибий впервые нашли «змеиные» ядовитые железыУ амфибий впервые нашли «змеиные» ядовитые железы
Необычные звезды поведали об истории Млечного путиНеобычные звезды поведали об истории Млечного пути
Ученые нашли причину загадочной гибели сотен слонов в БотсванеУченые нашли причину загадочной гибели сотен слонов в Ботсване
В Египте нашли саркофаги, которым 2500 летВ Египте нашли саркофаги, которым 2500 лет
В США нашли древнюю челюсть морского слона из АнтарктидыВ США нашли древнюю челюсть морского слона из Антарктиды
Мимо Земли пролетит астероид размером с большой домМимо Земли пролетит астероид размером с большой дом
Прелюдия Млечного Пути и Андромеды: гало соприкоснулисьПрелюдия Млечного Пути и Андромеды: гало соприкоснулись
«Кольцо Эйнштейна»: обнаружен самый удалённый двойник Млечного Пути«Кольцо Эйнштейна»: обнаружен самый удалённый двойник Млечного Пути
Последние новости
Подгружаем последние новости