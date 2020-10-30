Создан дрон, умеющий метать дротики: летающий снайпер

Создан дрон, умеющий метать дротики: летающий снайпер

Дрон научился так метко пулять дротики, что к дартсу его лучше не подпускать!

При проведении экологических исследований в труднодоступных местах ученые часто создают беспроводные сети небольших датчиков для регистрации данных. Однако развертывание такой системы может быть сложной и даже опасной работой, поэтому для нее был создан специальный дрон, стреляющий дротиками.

Хотя дроны и раньше экспериментально использовались для размещения датчиков окружающей среды, методы их развертывания включали либо разбрасывание датчиков по земле, либо прикрепление их к вертикальным поверхностям с помощью специального приспособления, например с помощью механического манипулятора.

Но при такой тактике весьма сложно угадать, куда именно приземлятся сброшенные датчики. Кроме того, ученые могут не захотеть расположить их в таких местах, где ценное оборудование могут затоптать или засыпать мусором. А при установке с помощью механической руки дрон должен подлететь достаточно близко к вертикальной поверхности — это создает риск столкновения летательного аппарата с этой самой поверхностью или с выступающими из нее препятствиями, такими как ветви деревьев.

Учтя все эти ограничения, команда Имперского колледжа Лондона создала квадрокоптер, стреляющий дротиками.

Он оснащен лазерной системой прицеливания и пружинным пусковым механизмом. Изготовленный из сплава с памятью формы, он по команде освобождает пружину, отправляя заряженный дротик с датчиком в полет к цели. Вся установка для дротиков весит 650 граммов (не считая самого дрона), и с каждым выпущенным дротиком становится на 30 граммов легче.

По словам исследователей, система имеет допуск точности поражения цели около 10 см при стрельбе с максимальной дальности в 4 метра. Хотя эта точность увеличивается с уменьшением дистанции стрельбы, дротики, соответственно, имеют более высокую тенденцию отскакивать от стволов деревьев, а не втыкаться в них. Для других типов целей, таких как стальные опоры нефтяных вышек, можно было бы использовать дротики с магнитом или клеевым наконечником.

В своей нынешней форме прототип новой системы может выполнять до 17 выстрелов на одном заряде батареи, при этом дротики в настоящее время необходимо заряжать по одному. Исследование описано в статье, недавно опубликованной в журнале IEEE Robotics and Automation Letters.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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