«Зеленая» политика Китая показала себя с лучшей стороны

Китай никогда не перестанет удивлять, и кто знает, может быть через 50 лет он станет «самым зеленым» во всех смыслах этого слова

Благодаря спутниковым наблюдениям, международная группа ученых обнаружила несколько областей в Китае, где масштабы поглощения углекислого газа новыми лесами были недооценены до сих пор. На эти территории приходится чуть более 35% всего наземного углеродного следа Китая. Результаты этих наблюдений опубликованы в журнале Nature.

Леса — естественные «поглотители» углерода. А поскольку на долю Китая приходится около 28% от глобальных выбросов СО2, стране нужно просто огромное количество деревьев, чтобы «загладить свою вину» перед климатом. В рамках своей программы по достижению углеродной-нейтральности, страна собирается провести массовые реформы в сфере энергетики, а также увеличить «количество устойчивых поглотителей углерода на суше». Профессор И Лю из Института физики атмосферы Китайской академии наук сказал: «Мероприятия по облесению будут играть важную роль в достижении этой цели».

За последние десятилетия Китай посадил миллиарды деревьев. Однако эксперты не были уверены, что эти меры могут привести к позитивным изменениям. Но новое исследование, которое уточнило количество CO2, поглощаемое новыми деревьями, смогло приятно удивить ученых.

Авторы работы обнаружили две области (юго-запад Китая, провинции Юньнань, Гуйчжоу и Гуанси, и северо-восток, провинции Хэйлунцзян и Цзилинь), где новые деревья активно поглощают углерод, но ранее никто не обращал на это внимание.

Как оказалось, только на юго-западе Китая, леса поглощают около 0,35 петаграмм (миллиард тонн) в год, что составляет 31,5% от вырабатываемого СО2 на суше Китая. На северо-востоке этот показатель ниже, но все равно очень значим: 0,05 петаграммов в год, то есть около 4,5% от общего объема выбросов углерода на суше страны.

Ричард Блек, директор подразделения по анализу энергетики и климатической информации ECIU, отметил, что это исследование указывает на то, что высаженные леса Китая поглощают больше, чем считалось ранее. Однако, если Китай все-таки хочет стать углеродно-нейтральным, этих мер все равно недостаточно.



