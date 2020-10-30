Использование многих видов медиа одновременно ухудшает память

Использование многих видов медиа одновременно ухудшает память

Ученые связали одновременное использование нескольких форм медиа с ухудшением концентрации внимания и эпизодической памяти. Но эти результаты не могут рассказать о влиянии СМИ на память в долгосрочной перспективе

В контрольную группу вошли 80 человек в возрасте от 18 до 26 лет, которых просили наблюдать за объектами на экране, а затем оценить их по некоторым критериям. Так, участники должны были сказать, были ли объекты, показанные на первом этапе, более или менее приятными, чем на втором, сравнить их размеры, а также указать на повторяющиеся изображения.

Кроме того, ученые собрали и проанализировали данные о том, насколько участники исследования многозадачны в использовании СМИ и других медиа. Оказалось, что те люди, которые идентифицировали свое медиапотребление как многозадачное, чаще остальных неверно отвечали на вопросы и указывали на новые объекты как на повторяющиеся. Исследователи пришли к выводу, что у таких участников ниже способность концентрировать внимание и хуже работает эпизодическая память — память о конкретных простых событиях из прошлого.

Чжэн Джойс Ван, профессор коммуникации в Университете штата Огайо, изучающая многозадачность медиа, говорит о том, что необходимо взглянуть на долгосрочные последствия этого явления, а не на непосредственные. Она утверждает, что метрика, которую исследователи использовали для разделения участников по степеням многозадачности, является «общей и слишком расплывчатой». Лаборатория Ван считает, что ее нужно доработать.

В рамках этого исследования, по ее словам, «было бы очень любопытно посмотреть, возможно ли более детально взглянуть на различные типы многозадачности, которые характерны для разных участников».

Дети и молодежь составляют большинство людей, которые многозадачны в использовании СМИ. Их мозг все еще развивается. «У нас нет данных, которые бы точно указывали на то, изменят ли соцсети способы работы нашей памяти коренным образом» — отмечает Кевин Мадор, один из авторов исследования.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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