Нейросеть превратит вас в зомби

Во время, когда вечеринки не проводятся, можно не думать над гримом на Хэллоуин — нейросеть сделает все за вас, превратив ваш портрет в реалистичное изображение зомби

Веб-сайт использует генеративно-состязательную нейронную сеть (GAN) — алгоритм машинного обучения, при котором одна из нейросетей занята созданием образцов, а другая — отличает «правильные» образцы от «неправильных». Таким образом сети имеют противоположные цели, и между ними возникает игра, в результате которой получаются крайне реалистичные изображения.

Разработчик Makemeazombie! использовал в работе StyleGAN — это расширение GAN, которое позволяет пользователю управлять стилем изображения. По словам Крамера, первые слои модели взяты из генератора человеческих изображений, а последние слои — из генератора зомби. Система была обучена на отфильтрованном вручную наборе данных о зомби, собранном в основном из Pinterest и Google и включающем около 300 изображений людей в макияже зомби и Хэллоуинских масках.

В результате пользователь получает изображение себя в образе зомби, похожее на усовершенствованную версию фильтра из Instagram. Это пришлось весьма кстати к сезону Хэллоуина, который в этом году из офлайн-вечеринок перемещается в Zoom.



