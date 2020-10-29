Китай выбрал место для посадки уже летящего к Марсу Tianwen-1

Китай выбрал место для посадки уже летящего к Марсу Tianwen-1

Место выбрано не случайно. Равнина Утопия — это низина, и слой атмосферы над ней толще, что очень важно для безопасной посадки

Tianwen-1, состоящий из орбитального и спускаемого аппаратов, в настоящее время находится на пути к Марсу. Запуск корабля на ракете Long March 5 состоялся 23 июля 2020 года. До февраля 2021 года ему предстоит преодолеть в общей сложности 137 миллионов километров.

Марсоход на борту спускаемого модуля попытается приземлиться на Равнине Утопия — огромном бассейне, образовавшемся в результате сильного удара. Равнина находится к югу от места посадки аппарата NASA Viking 2 и к северо-западу от места, где в ноябре 2018 года приземлился посадочный модуль Mars InSight американского космического агентства.

В статье, опубликованной в официальном издании China Space News, были также указаны точные координаты места посадки: 110,318 градуса восточной долготы и 24,748 градуса северной широты. Позже они были удалены.

По словам директора Лаборатории исследования изображений планет в Университете Аризоны Альфреда МакИвена, этот район относительно безопасен и хорошо подходит для места приземления потому, что также представляет большой научный интерес. Местность «в основном ровная, но с кратерами, эоловыми гребнями (созданными ветром) и редкими валунами», — описывает кратер МакИвен. Теоретически, в этом месте можно найти залежи льда.

Марсоход Tianwen-1 массой 240 кг оснащен специальным прибором для поиска льда — Subsurface Exploration Radar. Им, кстати, оснащен и китайский луноход Chang'e 4, который ищет лед на обратной стороны Луны. Марсоход также будет анализировать состав материала поверхности планеты и марсианский климат.

После прибытия на орбиту Марса в феврале следующего года место посадки будет уточняться в течение двух-трех месяцев. Возможно, поэтому исчезли координаты, указанные китайским изданием — к моменту посадки они могут оказаться неточными. Затем спускаемый аппарат отделится от орбитального и войдет в атмосферу, замедляясь за счет конического обтекателя. Затем будут выпущены парашюты, а у поверхности планеты сработает ретропульсивный двигатель.

В случае успешной посадки марсоход Tianwen-1 должен проработать около 90 марсианских суток или солов, которые примерно на 40 минут длиннее земных.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Космический аппарат NASA рассыпал часть грунта с астероида за 333 млн км от ЗемлиКосмический аппарат NASA рассыпал часть грунта с астероида за 333 млн км от Земли
В США впервые одобрили лекарство от коронавирусаВ США впервые одобрили лекарство от коронавируса
Корейские ученые проведут опыты на ЧАЭСКорейские ученые проведут опыты на ЧАЭС
В Чернобыльской зоне испытали робособаку Boston DynamicsВ Чернобыльской зоне испытали робособаку Boston Dynamics
Робот от Boston Dynamics получит ряд новых аксессуаровРобот от Boston Dynamics получит ряд новых аксессуаров
Блок рекламы


Похожие новости
Китайская космическая компания раскрыла свои планы на 5 летКитайская космическая компания раскрыла свои планы на 5 лет
Илон Маск отправит корабль к Марсу через 4 годаИлон Маск отправит корабль к Марсу через 4 года
Япония отправит к Марсу 8K-камеру, но ее придется вернутьЯпония отправит к Марсу 8K-камеру, но ее придется вернуть
Китай в обстановке строгой секретности запустил космический многоразовый шаттлКитай в обстановке строгой секретности запустил космический многоразовый шаттл
На пути к Марсу: Tianwen-1 показал фото Земли и ЛуныНа пути к Марсу: Tianwen-1 показал фото Земли и Луны
Китай отправил первую станцию на МарсКитай отправил первую станцию на Марс
Кина не будет: авария новейшей китайской ракеты-носителя похоронила развлекательный спутник BilibiliКина не будет: авария новейшей китайской ракеты-носителя похоронила развлекательный спутник Bilibili
Технические неполадки отодвинули запуск китайского спутникаТехнические неполадки отодвинули запуск китайского спутника
Китай в июне завершит формирование Beidou — конкурента GPSКитай в июне завершит формирование Beidou — конкурента GPS
Китай готовит новую ракету для морских запусковКитай готовит новую ракету для морских запусков
Последние новости
Подгружаем последние новости