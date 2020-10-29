Китай выбрал место для посадки уже летящего к Марсу Tianwen-1

Место выбрано не случайно. Равнина Утопия — это низина, и слой атмосферы над ней толще, что очень важно для безопасной посадки

Tianwen-1, состоящий из орбитального и спускаемого аппаратов, в настоящее время находится на пути к Марсу. Запуск корабля на ракете Long March 5 состоялся 23 июля 2020 года. До февраля 2021 года ему предстоит преодолеть в общей сложности 137 миллионов километров.

Марсоход на борту спускаемого модуля попытается приземлиться на Равнине Утопия — огромном бассейне, образовавшемся в результате сильного удара. Равнина находится к югу от места посадки аппарата NASA Viking 2 и к северо-западу от места, где в ноябре 2018 года приземлился посадочный модуль Mars InSight американского космического агентства.

В статье, опубликованной в официальном издании China Space News, были также указаны точные координаты места посадки: 110,318 градуса восточной долготы и 24,748 градуса северной широты. Позже они были удалены.

По словам директора Лаборатории исследования изображений планет в Университете Аризоны Альфреда МакИвена, этот район относительно безопасен и хорошо подходит для места приземления потому, что также представляет большой научный интерес. Местность «в основном ровная, но с кратерами, эоловыми гребнями (созданными ветром) и редкими валунами», — описывает кратер МакИвен. Теоретически, в этом месте можно найти залежи льда.

Марсоход Tianwen-1 массой 240 кг оснащен специальным прибором для поиска льда — Subsurface Exploration Radar. Им, кстати, оснащен и китайский луноход Chang'e 4, который ищет лед на обратной стороны Луны. Марсоход также будет анализировать состав материала поверхности планеты и марсианский климат.

После прибытия на орбиту Марса в феврале следующего года место посадки будет уточняться в течение двух-трех месяцев. Возможно, поэтому исчезли координаты, указанные китайским изданием — к моменту посадки они могут оказаться неточными. Затем спускаемый аппарат отделится от орбитального и войдет в атмосферу, замедляясь за счет конического обтекателя. Затем будут выпущены парашюты, а у поверхности планеты сработает ретропульсивный двигатель.

В случае успешной посадки марсоход Tianwen-1 должен проработать около 90 марсианских суток или солов, которые примерно на 40 минут длиннее земных.



