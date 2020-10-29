Человекоподобного робота научили смотреть в глаза

Disney наделил своего жутковатого робота пугающе реалистичной мимикой

Как правило, роботы обделены способностью выражать эмоции, но специалисты исследовательского подразделения корпорации The Walt Disney попытались сделать свои разработки чуть более «человечными», научив робота поддерживать зрительный контакт и изображать более-менее реалистичное подобие мимики. Инженеры взяли один для опыта одного из роботов, представляющего собой голову и торс на каркасе.

Они «оживили» роботу глаза, веки, брови и шею, а также робот может двигать губами и челюстью. Вдобавок его оборудовали камерой глубины на груди, чтобы он мог видеть людей перед ним и реагировать на них. В рамках обучения учёные придумали роботу роль старого человека с плохим зрением и слухом, который читает книгу и часто отвлекается на людей, проходящих мимо.

Если человек подходил близко к нему, он либо смотрел на него неодобрительно, либо, если он уже видел и его и узнал, реагировал весьма дружелюбно. При появлении человека в поле зрения робота тот оценивал по скорости, движениям и расстоянию до человека уровень его заинтересованности и решал, нужно ли демонстрировать ответную реакцию.

Робота наделили и механизмом привыкания: если он вступал в зрительный контакт с человеком, то со временем алгоритм линейно уменьшал индекс его заинтересованности. У этого индекса было два порога: при достижении первого робот смотрел на человека, поворачивал глаза и шею, а если он увеличивался до второго порога, то полностью переключал внимание на человека.

При этом робот начинал совершать движения глазами, направление которых случайными образом варьировалось между обоими глазами собеседника и его ртом, чтобы максимально реалистично имитировать зрительный контакт. Правда, пока глаза робота настроены так, что они смотрят параллельно друг другу и фокус настроен на бесконечность — это создаёт впечатление, что робот смотрит не на человека, а сквозь него.



