Корабль OSIRIS-REx «упакует» образцы астероида

Специалисты NASA идут на большой риск, но в противном случае агентство может остаться ни с чем

Фотографии, сделанные камерой SamCam космического корабля OSIRIS-REx 22 октября 2020 года, показывают, что головка пробоотборника космического корабля NASA полна камнями и пылью, собранной с поверхности астероида Бенну. Порода медленно покидает отсек для хранения через сантиметровую щель — люк хранилища слегка приоткрыт.

Как же это произошло? Маневр NASA был настолько успешным, что с поверхности Бенну было взято не 60, а 400 грамм грунта. Из-за этого люк хранилища просто не смог закрыться.

Космический корабль должен был совершить специальный маневр, в ходе которого ученые могли бы узнать, сколько грамм породы находится в отсеке. Но с приоткрытым люком это привело бы к потере ценного груза. Поэтому принято решение упаковать его в капсулу без взвешивания и с приоткрытым люком.

Маневр, который будет проводиться в полуавтоматическом режиме, займет несколько дней. Затем капсула с образцами астероида Бенну отправится к Земле и достигнет ее в 2023 году.



