NASA и ESA построят аванпост в глубоком космосе

Долететь до Луны «за один присест» довольно дорого и неудобно. Будущая станция Lunar Gateway поможет сократить затраты на перевозку людей и повысить возможности лунных миссий. По новому соглашению европейцы построят часть модулей для этой станции

Проект станции Lunar Orbital Platform-Gateway (Лунная орбитальная платформа-шлюз) NASA представило еще в марте 2017 года. Планируется, что этот космический аванпост будет готов к 2024 году и выступит в роли плацдарма для отправки астронавтов на Луну.

Согласно NASA, платформа-шлюз размером в одну шестую Международной космической станции (МКС) будет собрана из нескольких различных модулей и запущена на гало-орбиту. На этой орбите станция будет вращаться возле точки Лагранжа L1, где гравитационные поля Земли и Луны уравновешиваются.

Как только платформа будет готова, к ней сможет пристыковаться корабль «Орион» с астронавтами. На борту шлюза экипаж сможет дистанционно управлять луноходами или садиться в аппараты для спуска на поверхность Луны. По новому соглашению NASA с Европейским космическим агенством, последнее обязано создать для миссии жилые и заправочные модули, а также систему лунной связи.

Работой своих модулей ESA сможет управлять с Земли. Кроме того, агентство построит еще два европейских сервисных модуля для космического корабля «Орион», на которых будут размещаться двигательная, энергетическая, воздушная и водная системы для капсулы экипажа. Станцию смогут использовать как государственные космические агентства, так и частные компании, которые решат отправить свои миссии к Луне. Также орбитальная платформа-шлюз будет своего рода полигоном для тестирования технологий отправки астронавтов на Марс и демонстрации дистанционного управления и проверки долгосрочной надежности автономных систем.



