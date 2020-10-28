Найдены следы галактики, поглощенной Млечным Путем

Ученые рассказали о том, как крупные галактики пожирают карликовых сородичей — то же самое проделал и наш Млечный Путь

В 2005 году астрономы обнаружили плотную группу звезд в созвездии Девы. Она была похожа на звездное скопление, но дальнейшие исследования показали, что некоторые звезды движутся к нам, а некоторые удаляются. Такое неожиданное поведение предполагает, что речь идет не о простом скоплении.

Исследование 2019 года выявило, что эта группа звезд в самом деле представляет собой что-то иное. Оказалось, что перед нами «выдолбленная» оболочка карликовой сфероидальной галактики, которая слилась с Млечным путем. Она называется «Плотность Девы» (VOD) или «Звездный поток Девы».

Недавно та же группа ученых рассказала о том, как и когда произошло это слияние и что случилось вслед за ним. Статья опубликована в The Astrophysical Journal.

Существуют разные типы слияний, и, согласно докладу 2019 года, Плотность Девы появилась в результате так называемого радиального слияния. «У этой группы звезд было множество разных скоростей, что очень странно для скопления. Но теперь, когда мы видим характер их движения в целом, становится ясно, почему скорости разные и почему звезды движутся таким образом», — пишут ученые.

Когда карликовая галактика столкнулась с Млечным Путем, то оставила после себя выгнутые плоские потоки звезд, которые словно отскакивают от центра галактики. Это событие и назвали Радиальным Слиянием Девы (VRM).

Каждый раз, когда карликовая галактика сталкивается с центром галактики побольше, она вылетает с другой стороны, но лишь для того, чтобы быть втянутой обратно к центру. И во время всех этих метаний туда-сюда она оставляет на крайних точках своей траектории несколько звезд, образуя те самые галактические оболочки.

Команда подсчитала, что слияние началось, когда карликовая галактика впервые прошла через центр Млечного Пути 2,7 миллиарда лет назад.

Слияния галактик — не редкость. Огромные галактики, такие как Млечный Путь, выросли за счет слияния с гораздо меньшими галактиками. В настоящее время Млечный Путь находится в процессе двух слияний. Его «жертвы» — карликовая сфероидальная галактика Стрельца, а также Малое и Большое Магеллановы облака.

Все эти слияния оставили свой след в Млечном Пути. Гало нашей галактики — это область звезд сферической формы, окружающая спиральные рукава Млечного Пути. Большинство из них не являются «родными» для галактики, а представляют собой «иммигрантов», которые ранее принадлежали к другим кластерам.

Со временем приливные силы галактики превращают этих иммигрантов в вытянутые потоки звезд. Эти потоки движутся согласованно друг с другом через ореол. Астрономы называют такие явления приливными слияниями, являющиеся предметом многих исследований.

Но это слияние было другим. Радиальные слияния, подобные этому, намного более сильны, и карликовая галактика может многократно двигаться вперед и назад, оставляя за собой оболочки.

«Есть и другие галактики, обычно более сферические, с очень выраженной структурой оболочки. Но мы смотрели га Млечный Путь, то просто не увидели в нем ярко выраженных гигантских оболочек», — рассказывают астрономы.

Но оказалось, что все дело не в самом явлении, а в наблюдателе — то есть в человечестве. Для нас, живущих внутри Млечного Пути, перспектива сильно искажается. Кроме того, речь идет о дисковой галактике, а внутри объектов такого типа оболочек слияния было найдено не так-то много. Кстати, так называемая «сосиска (или «колбаса) Гайи» — длинная полоска звезд — также оказалась останками другой карликовой галактики, примерно 10 миллиардов лет назад поглощенной Млечным Путем.



