Корейские ученые проведут опыты на ЧАЭС

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения заключило договор с корейским институтом исследования атомной энергии (KAERI). Ученые из Кореи получат разрешение на проведение ряда испытаний как на самом энергоблоке, так и его окрестностях.

Чернобыль станет лабораторным полигоном: для корейских ученых доступ в зону отчуждения уже открыт

Территорию Чернобыльской зоны отчуждения откроют для корейских исследователей. Причем, как сообщили в Госагентстве, сотрудничество с корейской стороной будет выгодным и для Украины.

По словам заместителя технического директора Госагентства по управлению зоной отчуждения, корейские научные сотрудники KAERI разработали средства по дезактивации радиоактивного загрязнения. Однако провести испытания этих разработок в реальных условиях у них нет возможности. К счастью, в Корее на сегодняшний день нет подобных зон отчуждения.

Чернобыль станет лабораторным полигоном: для корейских ученых доступ в зону отчуждения уже открыт

Таким образом, сотрудники ЧАЭС надеются, что корейские исследователи сумеют очистить фрагменты конструкций, которые до сих пор излучают радиацию. Для корейских ученых возможность поработать в реальных условиях в Украине – отличный шанс испытать новые дезактиваторы. ЧАЭС будет для исследователей из корейского института своеобразным лабораторным полигоном для проведения опытов и применения новых технологий.

Корейским ученым разрешат испытывать свои дезактиваторы радиации в ЧАЭС до конца 2021 года.


Шевченко Лилия, Тудей

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