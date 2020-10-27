Корейские ученые проведут опыты на ЧАЭС

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения заключило договор с корейским институтом исследования атомной энергии (KAERI). Ученые из Кореи получат разрешение на проведение ряда испытаний как на самом энергоблоке, так и его окрестностях.

Территорию Чернобыльской зоны отчуждения откроют для корейских исследователей. Причем, как сообщили в Госагентстве, сотрудничество с корейской стороной будет выгодным и для Украины.

По словам заместителя технического директора Госагентства по управлению зоной отчуждения, корейские научные сотрудники KAERI разработали средства по дезактивации радиоактивного загрязнения. Однако провести испытания этих разработок в реальных условиях у них нет возможности. К счастью, в Корее на сегодняшний день нет подобных зон отчуждения.

Таким образом, сотрудники ЧАЭС надеются, что корейские исследователи сумеют очистить фрагменты конструкций, которые до сих пор излучают радиацию. Для корейских ученых возможность поработать в реальных условиях в Украине – отличный шанс испытать новые дезактиваторы. ЧАЭС будет для исследователей из корейского института своеобразным лабораторным полигоном для проведения опытов и применения новых технологий.

Корейским ученым разрешат испытывать свои дезактиваторы радиации в ЧАЭС до конца 2021 года.