Дрон защищается от повреждений, имитируя рыбу фугу

Дрон защищается от повреждений, имитируя рыбу фугу

Специальное устройство защищает коптер от столкновения и потенциальной поломки

Когда рыба-иглобрюх чувствует угрозу со стороны других животных, которые подходят слишком близко, она становится больше, раздуваясь как воздушный шар. Разработанный командой инженеров из Университета Колорадо в Боулдере, дрон PufferBot использует аналогичный подход.

Он оснащен набором специальных пластиковых стержней, которые во время полета примыкают вплотную к корпусу квадрокоптера. Однако, когда датчики приближения дрона обнаруживают, что какой-то объект подошел к коптеру слишком близко, эти стержни выталкиваются наружу. В результате они образуют своего рода щит, окружающий корпус аппарата. Этот щит состоит из горизонтального кольца, выходящего за пропеллеры, а также двух пересекающихся вертикальных арок, ориентированных наверх.

В результате PufferBot, скорее всего, просто отскочит от человека или другого препятствия, вместо того, чтобы врезаться в него. Кроме того, развертывание щита служит визуальным предупреждением, потенциально предотвращая столкновение посторонних с дроном. По данным университета, весь щитовой аппарат весит чуть более 500 граммов и не сильно отягощает конструкцию:


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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