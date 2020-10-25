SpaceX готова применить Starlink для Интернета на Марсе и Starship для уборки космического мусора

SpaceX планирует использовать свои спутники Starlink не только для обеспечения широкополосного подключения к Интернету в удалённых районах Земли, но и для связи на Марсе. Об этом рассказала главный операционный директор и президент компании Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell) во время беседы с Time Magazine.

Austin Barnard / Supercluster

Руководитель, которая была перечислена журналом Time в числе 100 самых влиятельных людей, предоставила подробную информацию о планах своей компании в отношении космической сети Интернет Starlink и сверхтяжёлой платформы из корабля и ракеты-носителя Starship для доставки людей и грузов.

Один из спутников группировки SpaceX Starlink на орбите вокруг Земли, SpaceX

SpaceX запустила недавно уже 15-ю партию спутников Starlink на низкую околоземную орбиту (НОО). На данный момент было запущено уже порядка 700 малогабаритных космических аппаратов, и с их помощью SpaceX надеется в перспективе сделать широкополосное подключение к Интернету доступным в самых отдалённых уголках планеты.

В ответ на вопрос о потенциальных вариантах применения Starlink президент SpaceX указала на рискованный характер бизнеса широкополосной спутниковой связи на НОО и добавила, что Starlink может стать неотъемлемой частью миссии SpaceX по превращению человечества в многопланетный вид посредством обеспечения пилотируемых миссий на Марс.

Time Magazine

Среди прочего, она отметила: «У нас было много причин заняться телекоммуникационным бизнесом. Компании всегда хотят развиваться, и это была хорошая возможность роста для нас, но есть и другие причины. Низкоорбитальная широкополосная группировка никогда не была успешной. Мы всегда ставим перед собой грандиозные, дальновидные цели. И реализовать подобный проект было целью, за которую стоило взяться. Никто ещё не добивался успеха в этой области: Илон Маск (Elon Musk) всегда говорит, что этот бизнес завален трупами компаний, которые не смогли добиться успеха. Так что и для нас это был вызов.

Такова была одна из причин. Вторая заключалась в том, что как только мы отправим людей на Марс, им понадобятся средства связи. На самом деле, думаю, будет даже более важным иметь вокруг Марса группировку спутников в духе Starlink. И затем, конечно, нужно соединить две планеты — мы должны обеспечить надёжную связь между Марсом и Землёй».

Партия из 60 250-кг интернет-спутников Starlink, SpaceX

Помимо Starlink, госпожа Шотвелл также поведала о планах своей компании в отношении ракеты-носителя и космического корабля SpaceX Starship. В космической отрасли принято разрабатывать продукты для конкретных задач, но Starship, пожалуй, — единственная платформа, которая направлена ??на достижение весьма широкого спектра целей.

Например, SpaceX уже получила признание NASA за идею применения разгонного блока Starship для использования в качестве посадочного модуля лунной программы «Артемида». Компания также намерена использовать специальные варианты Starship в качестве топливозаправщиков на орбите, которые предназначены для подготовки космического корабля с разгонной ступенью к дальним полётам на Луну и Марс, при этом SpaceX уже готовится продемонстрировать эту систему для NASA. Основатель компании Илон Маск ранее в этом месяце выразил уверенность в том, что система будет готова к орбитальной дозаправке в 2022 году.

В дополнение к двум упомянутым вариантам использования (и третьему — собственно, пилотируемой миссии на Марс) госпожа Шотвелл упомянула, что SpaceX может использовать Starship для уборки орбитального мусора, который в настоящее время представляет угрозу для Международной космической станции (МКС) и других миссий. Кстати, недавно в качестве такой угрозы один из учёных назвал неработающие спутники Starlink.

Обычная и вакуумная версии Raptor для Starship рядом с человеком, SpaceX

Её ответ последовал на вопрос о планах SpaceX по уменьшению и удалению космического мусора: «На самом деле, программа Starlink была прекрасной возможностью для нас, чтобы задаться проблемой космического мусора и выучить собственные уроки. Изначально мы начали развёртывать эту группировку на гораздо бо?льшей высоте. Именно на это мы получили лицензию. Но когда мы обнаружили, что спутники на этой более высокой орбите могут находиться в течение столетий или тысячелетий, нам это не очень понравилось. Потому что всегда будут иметь место отказы спутников, как вы упомянули — сегодня есть остатки ракет, засоряющие космическую среду и мёртвые спутники, засоряющие космическое пространство. Поэтому мы попросили перенести всю группировку на меньшую высоту, чтобы эти спутники могли сгорать в атмосфере гораздо быстрее. И на самом деле мы выводим спутники на более низкую орбиту, чтобы неработающие после запуска космические тела быстро возвращались на Землю и разрушались.

Я также хочу упомянуть здесь Starship — это необычайно передовой корабль. Он не только снизит стоимость доступа в космос, но и станет транспортным средством, которое будет перевозить людей с Земли на Марс. Но у него также есть возможность принимать груз и команду одновременно, и поэтому, вполне возможно, мы могли бы использовать Starship, чтобы добраться до некоторых из мёртвых ракетных тел (в основном, конечно, к чужим ракетам), чтобы забрать часть этого мусора из космического пространства. Это непросто, это будет нелегко, но я верю, что Starship предложит возможность сделать это. И я очень рада этому».

Помимо более быстрого возвращения в атмосферу Земли (в случае поломки двигателей на это сейчас уходит порядка 5 лет), уменьшение высоты орбиты спутников Starlink также снижает задержки сигналов. Это критически важно для маркетинга и продвижения технологии. А использование Starship для уборки орбитальных обломков и мусора может стать первой в истории миссией подобного рода.



