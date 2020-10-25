Стартап Ware создал автономных дронов для работы на складе

Дроны для инвентаризации на складах — не новая идея. Но у этого проекта уникальный подход

Стартап Ware разработал специальное программное обеспечение и создал квадрокоптер Skydio 2, который самостоятельно подзаряжается, размещаясь в «гнезде» на складе. Автономный дрон включается в определенное время и летает по заранее прописанному маршруту. Он сканирует QR-коды на каждой стойке и штрих-коды отдельных ящиков на этой стойке. Каждый код уникален.

Информация обрабатывается и загружается в облачное хранилище компании. С помощью него авторизованный пользователь может отслеживать содержимое склада и знать, какие ящики остались на складе и где конкретно они находятся.

Подробнее о работе дронов можно узнать из этого видео:

Отслеживание продукции на складе при помощи дронов — не новая идея. В 2014 году немецкие исследователи из Института Фраунгофера создали проект InventAIRy. Ученые разрабатывали специальных дронов для ведения учета, инвентаризации и оптимизации складских операций.

Исследовательская группа из Массачусетского технологического института в 2017 году создала дроны для инвентаризации, которые, перемещаясь по складскому помещению, считывали метки RFID (метод автоматической идентификации через радиосигнал).



