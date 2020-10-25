Стартап Ware создал автономных дронов для работы на складе

Стартап Ware создал автономных дронов для работы на складе

Дроны для инвентаризации на складах — не новая идея. Но у этого проекта уникальный подход

Стартап Ware разработал специальное программное обеспечение и создал квадрокоптер Skydio 2, который самостоятельно подзаряжается, размещаясь в «гнезде» на складе. Автономный дрон включается в определенное время и летает по заранее прописанному маршруту. Он сканирует QR-коды на каждой стойке и штрих-коды отдельных ящиков на этой стойке. Каждый код уникален.

Информация обрабатывается и загружается в облачное хранилище компании. С помощью него авторизованный пользователь может отслеживать содержимое склада и знать, какие ящики остались на складе и где конкретно они находятся.

Подробнее о работе дронов можно узнать из этого видео:

Отслеживание продукции на складе при помощи дронов — не новая идея. В 2014 году немецкие исследователи из Института Фраунгофера создали проект InventAIRy. Ученые разрабатывали специальных дронов для ведения учета, инвентаризации и оптимизации складских операций.

Исследовательская группа из Массачусетского технологического института в 2017 году создала дроны для инвентаризации, которые, перемещаясь по складскому помещению, считывали метки RFID (метод автоматической идентификации через радиосигнал).


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Илон Маск: первую обитаемую базу на Марсе следует строить в северных районах планетыИлон Маск: первую обитаемую базу на Марсе следует строить в северных районах планеты
«Вояджеры» обнаружили более плотный космос вне Солнечной системы«Вояджеры» обнаружили более плотный космос вне Солнечной системы
Ученые назвали еще одно заболевание, повышающее летальность от коронавирусаУченые назвали еще одно заболевание, повышающее летальность от коронавируса
В США впервые одобрили лекарство от коронавирусаВ США впервые одобрили лекарство от коронавируса
Китайская космическая компания раскрыла свои планы на 5 летКитайская космическая компания раскрыла свои планы на 5 лет
Блок рекламы


Похожие новости
Британцы сделали подствольный глушитель дроновБританцы сделали подствольный глушитель дронов
Учёные создали робота-осьминога, который плавает как настоящийУчёные создали робота-осьминога, который плавает как настоящий
Ученые создали экономичное и безопасное «стекло» из дереваУченые создали экономичное и безопасное «стекло» из дерева
Результат за 15 минут. ВОЗ создала тест на коронавирус за $5Результат за 15 минут. ВОЗ создала тест на коронавирус за $5
Частная компания впервые представила робота для работы на МКС
Из двумерных материалов создали память с высокой емкостьюИз двумерных материалов создали память с высокой емкостью
Учёные создали цифровую фотокамеру с разрешением 3200 мегапикселей. Ей будут снимать звёздное небоУчёные создали цифровую фотокамеру с разрешением 3200 мегапикселей. Ей будут снимать звёздное небо
Американские учёные создали наноразмерный светодиод невероятной яркостиАмериканские учёные создали наноразмерный светодиод невероятной яркости
Пентагон создал рабочую группу по изучению НЛОПентагон создал рабочую группу по изучению НЛО
Northrop гарантирует почти три года работы гиростабилизатора марсохода «Настойчивость»Northrop гарантирует почти три года работы гиростабилизатора марсохода «Настойчивость»
Последние новости
Подгружаем последние новости