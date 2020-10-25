Военные США оплетут моря и океаны паутиной из плавающих датчиков

Три года назад Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США DARPA запустило программу «Океан вещей» (Ocean of Things). Эта программа предусматривает создание глобальной сети дрейфующих буев с массой датчиков по сбору метеорологических данных, а также биологической (животной) и антропогенной деятельности. Контракт на изготовление буев получил исследовательский центр Xerox PARC, и сейчас этот контракт значительно расширили.

Xerox, он повсюду! Источник изображения: DARPA

Согласно первой фазе контракта, центр Xerox PARC (Palo Alto Research Center) разработал и заказал изготовление 1500 буйков с примерно 20 датчиками. Датчики и система управления буем питаются от солнечных элементов и встроенных аккумуляторов. Известно, что в перечень датчиков входят GPS-модуль, микрофон, гидрофон, акселерометр и даже видеокамера. С целью проверить работу системы и для сбора данных о состоянии окружающей среды и влиянии человека на экологию, все 1500 буйков были рассредоточены в бухтах Южной Калифорнии и Мексиканском заливе.

«Моря и океаны покрывают более 70 % поверхности земного шара, но мы знаем о них очень мало, — отмечает Эрсин Узун, вице-президент и директор подразделения Internet of Things компании Xerox. — В рамках проекта "Океан вещей" буйки собирают информацию, которая раньше была для нас недоступна, помогая непрерывно следить за состоянием моря».

Наука наукой, но можно не сомневаться в том, что такое подразделение военного ведомства как DARPA преследует сначала милитаристские цели, а научные — в последнюю очередь. Очевидно, предложенные Xerox PARC решения признаны удовлетворяющими требованиям военных, поскольку вчера PARC получил контракт на изготовление ещё 10 000 дрейфующих буев с датчиками в более компактном и менее затратном исполнении.

«Собранная информация поможет провести дальнейшую оптимизацию конструкции [буя]. После этого DARPA планирует развернуть большое количество буйков "Океана вещей", чтобы обеспечить сплошное информационное покрытие и лучше понимать Мировой океан, чем это возможно сейчас».

Добавим, что каждый отдельный буёк рассчитан на работу в течение года. После этого он самозатапливается.



