Жаропонижающие средства негативно влияют на здоровье

Жаропонижающие "порошки" комплексного действия помогают сбить температуру и устранить на время сопутствующие симптомы респираторного заболевания, однако, их действие достаточно кратковременное. Такие препараты убирают острые симптомы болезни, но могут навредить внутренним органам, поэтому медики предостерегают людей от их употребления.

В период эпидемии коронавируса и других респираторных заболеваний многие люди стали принимать жаропонижающие просто для "подстраховки", не имея высокой температуры. Этого делать категорически нельзя. Люди, которые принимают любое жаропонижающее перед посадкой в самолет или прохождением другого вида контроля, наносят своему организму серьезный вред. Такие препараты как "Колдрекс", "Фервекс", "ТераФлю" пагубно влияют на печень и разъедают стенки желудка. Тот же "Парацетамол" также достаточно токсичный и назначается только при очень высокой температуре.

Если часто употреблять жаропонижающие, то можно заполучить язву желудка. Также некоторые "порошки" повышают артериальное давление, и людям с гипертонией их категорически нельзя принимать, но они об этом не знают.

Высокая температура - это защитная реакция организма на проникновение вирусов или бактерий. Не нужно сразу пить жаропонижающие, если у вас температура поднялась до 38 градусов. В таком случае нужно в первую очередь пить много жидкости, чтобы выводить из организма вредные токсины, а уже если организм не будет сам справлять, помочь ему препаратами. Без назначения доктора самостоятельно сбивать температуру не рекомендуется.

Ранее сообщалось о вреде парацетамола при лечение коронавируса, и о выборе правильной дозировке препарата.