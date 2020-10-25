Жаропонижающие средства негативно влияют на здоровье

Жаропонижающие "порошки" комплексного действия помогают сбить температуру и устранить на время сопутствующие симптомы респираторного заболевания, однако, их действие достаточно кратковременное. Такие препараты убирают острые симптомы болезни, но могут навредить внутренним органам, поэтому медики предостерегают людей от их употребления.

Медики назвали опасность употребления жаропонижающих средств

В период эпидемии коронавируса и других респираторных заболеваний многие люди стали принимать жаропонижающие просто для "подстраховки", не имея высокой температуры. Этого делать категорически нельзя. Люди, которые принимают любое жаропонижающее перед посадкой в самолет или прохождением другого вида контроля, наносят своему организму серьезный вред. Такие препараты как "Колдрекс", "Фервекс", "ТераФлю" пагубно влияют на печень и разъедают стенки желудка. Тот же "Парацетамол" также достаточно токсичный и назначается только при очень высокой температуре.

Если часто употреблять жаропонижающие, то можно заполучить язву желудка. Также некоторые "порошки" повышают артериальное давление, и людям с гипертонией их категорически нельзя принимать, но они об этом не знают.

Медики назвали опасность употребления жаропонижающих средств

Высокая температура - это защитная реакция организма на проникновение вирусов или бактерий. Не нужно сразу пить жаропонижающие, если у вас температура поднялась до 38 градусов. В таком случае нужно в первую очередь пить много жидкости, чтобы выводить из организма вредные токсины, а уже если организм не будет сам справлять, помочь ему препаратами. Без назначения доктора самостоятельно сбивать температуру не рекомендуется.

Ранее сообщалось о вреде парацетамола при лечение коронавируса, и о выборе правильной дозировке препарата.


: Лобанова Єлизавета, Тудей

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