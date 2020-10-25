Первый робот-пожарный в США помог потушить крупный пожар

Первый робот-пожарный в США помог потушить крупный пожар

Робот похожий на дроида из «Звездных войн» успешно справился с тушением пожара в центре Лос-Анжелеса

Первую роботизированную пожарную машину в США Thermite RS3 должны были представить на пресс-конференции 13 октября. Но до официальной презентации робота отправили на крупный пожар в центре Лос-Анджелеса.

Робот размером с гольф-кар оснащен двумя гусеницами и мощной водометной пушкой. Thermite RS3 способен выпускать до 10 тысяч литров воды или пены в минуту — такой мощности достаточно чтоб сбить с ног крупного человека. Техникой, оснащенной несколькими камерами, удаленно управляет специально обученный пожарный.

Робот-пожарный стоит 272000 долларов (более 20 миллионов рублей), но его преимущество в том, что машину можно отправить в места небезопасные для человека.

По сообщениям LA Times, 13 октября во время пожара в промышленном текстильном здании в центре Лос-Анджелеса Thermite RS3 первый отправился в огонь. Робот успешно расчистил дорогу для команды пожарных, что позволило им бороться с огнем изнутри здания.

Соединенные Штаты не первые начали применять роботов-пожарных. В 2019 году французская пожарная команда использовала огнестойкого робота «Колосса» (Colossus), оснащенного водометом, для тушения Собора Парижской Богоматери. Им также удаленно, с помощью джойстика, управлял специалист.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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