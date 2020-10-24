Космический аппарат NASA рассыпал часть грунта с астероида за 333 млн км от Земли

Аппарат Osiris-REx, который уже два года находился на орбите Бенну, в ночь на 21 октября собрал образцы почвы с потенциально опасного для Земли астероида. После снижения аппарат коснулся поверхности для захвата породы с помощью руки-манипулятора длиной 3,35 м с блоком сбора образцов. Osiris-REx должен был выпустить струю газообразного азота под давлением и специальным насосом собрать пыль, которая поднялась с поверхности.
Космический аппарат OSIRIS-REx был запущен в 2016 году. Астероид Бенну массой 140 млн тонн, обнаруженный в сентябре 1999 года, по прогнозам ученых может столкнуться с Землей в период с 2169 по 2199 годы.