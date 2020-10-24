Космический аппарат NASA рассыпал часть грунта с астероида за 333 млн км от Земли

Американский космический аппарат OSIRIS-REx рассыпал часть грунта, собранного с астероида Бенну за 333 млн км от Земли.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Главный специалист миссии Данте Лауретта объяснил частичную потерю материала тем, что аппарат собрал почвы больше, чем ожидалось, и некоторые частицы забили края под крышкой контейнера.

"Мы стали почти жертвами собственного успеха", - отметил Лауретта на пресс конференции.

Ученые установили, что сбор материала был проведен с глубины 48 сантиметров. Теперь они намерены ускорить процесс перемещения грунта в специальную капсулу для доставки на Землю.

Today at 5pm ET: @Dr_ThomasZ of #NASAScience & @OSIRISREx principal investigator Dante Lauretta provide an update to discuss what they know about the sample collected during the spacecraft's TAG (Touch-and-Go) attempt on Tues., Oct. 20. More: https://t.co/uzhWBEvAj8 pic.twitter.com/ORoswuE2UM — NASA (@NASA) October 23, 2020

Аппарат Osiris-REx, который уже два года находился на орбите Бенну, в ночь на 21 октября собрал образцы почвы с потенциально опасного для Земли астероида. После снижения аппарат коснулся поверхности для захвата породы с помощью руки-манипулятора длиной 3,35 м с блоком сбора образцов. Osiris-REx должен был выпустить струю газообразного азота под давлением и специальным насосом собрать пыль, которая поднялась с поверхности.

LIVE: Tune in for a mission update from @Dr_ThomasZ of #NASAScience & @OSIRISREx principal investigator Dante Lauretta. On Oct. 20, our spacecraft journeyed #ToBennuAndBack to collect a sample. Learn what they've found and the mission's next steps: https://t.co/mzKW5uV4hS pic.twitter.com/JvGdyDlljs — NASA (@NASA) October 23, 2020

Космический аппарат OSIRIS-REx был запущен в 2016 году. Астероид Бенну массой 140 млн тонн, обнаруженный в сентябре 1999 года, по прогнозам ученых может столкнуться с Землей в период с 2169 по 2199 годы.