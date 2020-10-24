Образцы с Бенну улетают в космос

Это досадный пример поговорки «Откусил больше, чем мог проглотить». Теперь не все ценные породы с астероида долетят до Земли

Исследовательский аппарат NASA OSIRIS-REx справился со своей задачей слишком хорошо. Его отправили к астероиду Бенну, пролетающему в более чем в 320 млн километров от нас, для взятия образцов и возврата их на Землю. Роботизированная рука аппарата захватила слишком много материала с поверхности астероида, из-за чего крышку отсека хранения заклинило. Теперь образцы материала астероида медленно улетают в космос.

«Мы жертвы собственного успеха», — говорит главный исследователь миссии OSIRIS-REx Данте Лауретта из Университета Аризоны (США).

Задача OSIRIS-REx — доставить на Землю образцы астероидного материала, чтобы ученые могли изучить их в лабораторных условиях. Но поскольку OSIRIS-REx «откусил больше, чем мог проглотить», ученые и техники теперь пытаются придумать, как задраить люк хранилища, чтобы корабль по пути домой не потерял слишком много ценного материала.

На опубликованных кадрах видно, что люк приоткрыт на сантиметр и крошечные частички астероида парят в космосе рядом с аппаратом.

Хорошая новость заключается в том, что OSIRIS-REx, кажется, взял в разы больше материала, чем требовалось. Ученые хотели собрать 60 граммов породы, а изображения с космического корабля показывают, что OSIRIS-REx, видимо, захватил около 400 граммов. Это камни разного размера, а некоторые из них велики настолько, что не позволяют люку космического корабля закрыться.

Инженеры считают, что камни вылетают из хранилища слишком быстро. Например, вчера по их оценкам было потеряно от 1 до 10 граммов материала. Случилось это из-за попыток сдвинуть манипулятором люк так, чтобы он закрылся. Попытки будут делаться снова и снова: лучше сохранить хоть что-то, чем ждать пока все материалы исчезнут в темноте космоса или сгорят в атмосфере Земли при посадке.

«Я абсолютно уверен, что все пройдет успешно — у нас есть более 60 граммов материала, которые мы обещали Томасу и агентству, и мы их доставим», — сказал Лауретта.



