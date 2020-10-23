Ученые восстановили «утраченную» тектоническую плиту

Ученые восстановили «утраченную» тектоническую плиту

Тектонические плиты могут появляться, а могут исчезать. Теперь геофизики смогли обнаружить «исчезнувшую» плиту, которую некоторые считали несуществующей

Поверхность нашей планеты состоит из тектонических плит, которые находятся в постоянном движении. Благодаря процессам на границах эти плит формируются горы и вулканы. Из-за процесса субдукции тектонические плиты могут опускаться под землю и исчезать. Восстановить движение тектонических плит в прошлом — непростая задача, учитывая, что из-за субдукции тектонические плиты могут исчезать.

Исследователи ранее предполагали, что в эпоху раннего кайнозоя, кроме двух основных тектонических плит — Кула и Фараллона — существовала еще и третья под названием Resurrection («Воскрешение»). Другие ученые считали, что этой плиты никогда не было. Теперь геофизики создали компьютерную модель, которая показала, что «Воскрешение» действительно хорошо вписывается в исторические тектонические процессы.

Ученые обнаружили много магмы к востоку от зоны соприкосновения Кула и Фараллона на территории современных Аляски и Вашингтона. Эта магма должна была остаться после формирования вулканов на краю плиты «Воскрешение».

Исследователи использовали имеющиеся данные и смогли реконструировать движение тектонических плит во времени. «Отмотав» этот процесс назад во времени, исследователи показали, что существование «Воскрешения» хорошо вписывается в созданную учеными модель.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Илон Маск: первую обитаемую базу на Марсе следует строить в северных районах планетыИлон Маск: первую обитаемую базу на Марсе следует строить в северных районах планеты
«Вояджеры» обнаружили более плотный космос вне Солнечной системы«Вояджеры» обнаружили более плотный космос вне Солнечной системы
Ученые назвали еще одно заболевание, повышающее летальность от коронавирусаУченые назвали еще одно заболевание, повышающее летальность от коронавируса
Китайская космическая компания раскрыла свои планы на 5 летКитайская космическая компания раскрыла свои планы на 5 лет
Ученые обнаружили неизвестный ранее орган в центре головы человека, - BBCУченые обнаружили неизвестный ранее орган в центре головы человека, - BBC
Блок рекламы


Похожие новости
Ученые обнаружили неизвестный ранее орган в центре головы человека, - BBCУченые обнаружили неизвестный ранее орган в центре головы человека, - BBC
Ученые смогли «оцифровать» строительные площадкиУченые смогли «оцифровать» строительные площадки
Ученые назвали еще одно заболевание, повышающее летальность от коронавирусаУченые назвали еще одно заболевание, повышающее летальность от коронавируса
Ученые заявили, что ядерная энергетика бесполезнаУченые заявили, что ядерная энергетика бесполезна
Ученые доказали, что квантовая спиновая жидкость существуетУченые доказали, что квантовая спиновая жидкость существует
Ученые создали экономичное и безопасное «стекло» из дереваУченые создали экономичное и безопасное «стекло» из дерева
Ученые нашли причину загадочной гибели сотен слонов в БотсванеУченые нашли причину загадочной гибели сотен слонов в Ботсване
Украинские ученые получили "Шнобелевскую премию"Украинские ученые получили "Шнобелевскую премию"
Американские ученые обнаружили белок, который нейтрализует коронавирусАмериканские ученые обнаружили белок, который нейтрализует коронавирус
Ученые обнаружили признаки жизни на ВенереУченые обнаружили признаки жизни на Венере
Последние новости
Подгружаем последние новости