Ученые восстановили «утраченную» тектоническую плиту

Тектонические плиты могут появляться, а могут исчезать. Теперь геофизики смогли обнаружить «исчезнувшую» плиту, которую некоторые считали несуществующей

Поверхность нашей планеты состоит из тектонических плит, которые находятся в постоянном движении. Благодаря процессам на границах эти плит формируются горы и вулканы. Из-за процесса субдукции тектонические плиты могут опускаться под землю и исчезать. Восстановить движение тектонических плит в прошлом — непростая задача, учитывая, что из-за субдукции тектонические плиты могут исчезать.

Исследователи ранее предполагали, что в эпоху раннего кайнозоя, кроме двух основных тектонических плит — Кула и Фараллона — существовала еще и третья под названием Resurrection («Воскрешение»). Другие ученые считали, что этой плиты никогда не было. Теперь геофизики создали компьютерную модель, которая показала, что «Воскрешение» действительно хорошо вписывается в исторические тектонические процессы.

Ученые обнаружили много магмы к востоку от зоны соприкосновения Кула и Фараллона на территории современных Аляски и Вашингтона. Эта магма должна была остаться после формирования вулканов на краю плиты «Воскрешение».

Исследователи использовали имеющиеся данные и смогли реконструировать движение тектонических плит во времени. «Отмотав» этот процесс назад во времени, исследователи показали, что существование «Воскрешения» хорошо вписывается в созданную учеными модель.



